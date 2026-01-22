بلجيكا تبحث محاكمة آخر متهم في اغتيال لومومبا

بدأ القضاء البلجيكي النظر في إمكانية محاكمة آخر مسؤول متهم على قيد الحياة في قضية اغتيال زعيم الكونغولي وأول رئيس وزراء بعد الاستقلال، باتريس لومومبا، الذي قُتل عام 1961.

فقد عقدت المحكمة في بروكسل، الثلاثاء الماضي، جلسة مغلقة للنظر في ملف الدبلوماسي البلجيكي السابق إتيان دافينيون (93 عاما) المتهم بالمشاركة في "الاحتجاز والنقل غير القانونيين" للومومبا، إضافة إلى "معاملات مهينة ومذلة". وعَدَّته النيابة العامة آخر شخصية يمكن أن تواجه المحاكمة في هذه القضية التي هزت تاريخ الاستعمار البلجيكي للكونغو.

وحضرت عائلة لومومبا، التي تطالب منذ 15 عاما باعتراف قضائي بمسؤولية شخصيات بلجيكية في الجريمة، الجلسة عبر عدد من أحفاده. وقالت حفيدته يما لومومبا "نحن هنا لنؤكد أن هذا النضال مستمر، وأننا سنواصل حتى النهاية".

ويُنتظر أن تصدر المحكمة قرارها، خلال الأسابيع المقبلة، بشأن ما إذا كانت ستفتح محاكمة رسمية. وصرَّح محامي العائلة كريستوف مارشان بأنه يأمل أن تبدأ المحاكمة مطلع عام 2027، مؤكدا أن رفضها سيعني "تكريس الإفلات من العقاب على الجرائم الاستعمارية الكبرى".

يُذكر أن اغتيال لومومبا بعد أشهر من استقلال الكونغو يُعَد من أبرز الجرائم المرتبطة بالحقبة الاستعمارية. وتؤكد عائلته أن الجريمة كانت نتيجة "مؤامرة واسعة" شارك فيها مسؤولون بلجيكيون بالتعاون مع انفصاليين ومرتزقة.