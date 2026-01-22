إسقاط مسيّرة بشبوة والداخلية تشدد إجراءاتها بعد هجوم عدن

أعلنت قوات العمالقة اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة في سماء مديرية بيحان غرب محافظة شبوة جنوبي اليمن، في حين وجهت وزارة الداخلية اليمنية مساء أمس، بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة العميد حمدي شكري بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت قوات العمالقة أن الدفاعات الجوية رصدت مسيّرة تُرجّح أنها إيرانية الصنع وتابعة للحوثيين، فور دخولها مجال مديرية بيحان، وتم التعامل معها وإسقاطها قبل وصولها إلى أي هدف محتمل، ونشرت -على حسابها بمنصة إكس- صورة أجزاء من المسيّرة.

وكانت قوات العمالقة، بالتنسيق مع قوات دفاع شبوة، قد أعلنت الاثنين الماضي إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء مديرية بيحان، كانت تنفذ مهام استطلاع ورصد فوق مواقع عسكرية، بحسب بيانها.

إجراءات أمنية

من جانب آخر، وجهت وزارة الداخلية اليمنية مساء أمس، بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة العميد حمدي شكري بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، ومنع أي تجمعات أو تحركات تتعارض مع الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ووفقا للقانون مع أي أعمال أو محاولات تمس الأمن والاستقرار أو تهدد السلم الأهلي.

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات تأتي في ظل معلومات أمنية تفيد بوجود ما قالت إنها نوايا لدى "مليشيا الحوثي وجماعات إرهابية أخرى معادية"، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تفجير بسيارة مفخخة استهدف الموكب العسكري لقائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري في العاصمة المؤقتة عدن، حيث نجا القيادي من الهجوم فيما قتل 5 من جنوده وأصيب 3 أخرون وفق حصيلة نشرتها الحكومة اليمنية.

وتزامن الهجوم مع بدء التحالف بقيادة السعودية والحكومة تحركات لترتيب المشهد الأمني والعسكري انطلاق التنفيذ العملي لتموضع المعسكرات خارج عدن.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي شهدت مناطق شرقي وجنوب اليمن مواجهات، بعد شن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المطالب بانفصال جنوب اليمن- هجوما على محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع الشهر الجاري.