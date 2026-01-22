المبعوث الأمريكي يلتقي زعيم قسد ودمشق تحذر من انهيار الهدنة

قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إنه التقى قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي وناقش معه دمج التنظيم في هياكل الدولة السورية، في حين تبادل الجيش السوري وقسد الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الأحد الماضي.

وذكر براك -في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس- أنه اجتمع اليوم الخميس بقائد قسد وبالقيادية في التنظيم إلهام أحمد، مضيفا أنه شدد خلال اللقاء على "الدعم القوي والحاسم للولايات المتحدة للمضي قُدما في عملية الاندماج المنصوص عليها في التفاهم الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، بين الحكومة السورية وقسد".

وأشار المبعوث الأمريكي لسوريا إلى أن "جميع الأطراف اتفقت على أن الخطوة الأولى والأهم في مسار تحديد إجراءات بناء الثقة وتنفيذها لضمان الثقة والاستقرار الدائم، هي الاستمرار الكامل في وقف إطلاق النار القائم".

وكانت دمشق وقسد وقعتا الأحد الماضي اتفاقا يقضي، من بين بنود أخرى، بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات قسد ضمن الدولة السورية.

وبعد يومين، أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى تفاهم مع قسد، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء الماضي.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة الأناضول أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني التقى اليوم مظلوم عبدي وإلهام أحمد في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأوضح بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني شدد خلال الاجتماع على أهمية بدء حوار فوري بين الحكومة السورية وقسد، وضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين، وحماية حقوق الأكراد وجميع مكونات سوريا.

اتهامات متبادلة

وتبادل الجيش السوري وقيادة قسد الاتهامات -أمس واليوم الخميس- بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله إن "قسد تتحمل مسؤولية خرق اتفاقات وقف إطلاق النار"، وإن "الحكومة تؤكد احتفاظها بحقها الكامل في حماية السيادة والأمن الوطني".

وحذر المصدر في الخارجية السورية من أنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار، "فجميع الخيارات مفتوحة من الحل السياسي إلى التدخل العسكري".

بدورها، اتهمت الإدارة الذاتية التابعة لقوات قسد الجيش السوري "بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متعمد وممنهج"، وذكر المركز الإعلامي لقسد أن "فصائل دمشق تواصل هجماتها على مناطق كوباني (عين العرب) وسجن الأقطان في الرقة".

وحسب بيان قسد، فإن الجيش السوري قصف اليوم محيط بلدة صرين وقرية خروص جنوب عين العرب بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، وكلتا المنطقتين في ريف حلب. وذكر البيان أن دمشق ارتكبت 22 انتهاكا لوقف إطلاق النار أمس الأربعاء.

تخويف الأكراد

من جانبها، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري "مليشيات بي كيه كيه" في إشارة لحزب العمال الكردستاني بـ"بث إشاعة كاذبة وخطيرة" بين أكراد سوريا وتخويفهم من الجيش.

وفي ريف الحسكة في أقصى شمال شرقي سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرة روسية حطت في مطار القامشلي، ولم ترد تفاصيل أخرى حول هذه الطائرة وسبب هبوطها في مطار القامشلي الذي تسيطر عليه قوات قسد.

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرات حربية وطائرات استطلاع تحوم بشكل مكثف في أجواء مدينة الحسكة وسجن معتقلي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

يشار إلى أن الحكومة السورية استطاعت في الأسابيع القليلة الماضية استعادة مساحات شاسعة من شمال وشرق سوريا من قوات قسد التي كانت تسيطر على ربع مساحة البلاد، وذلك بعد 14 شهرا من سقوط نظام بشار الأسد.