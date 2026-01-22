المشجع الأبكم الذي نطق أمام الكعبة.. قصة الأردني بدران تشعل المنصات

بدر بدران، مواطن أردني يبلغ من العمر 26 عاما، لا يستطيع الكلام (أبكم)، واشتهر من خلال تشجيعه لنادي الفيصلي الأردني، ليصبح حديث الشارع ومواقع التواصل في الأردن والعالم العربي.. فما قصته؟

قرر بدران الذهاب إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة للمرة الأولى في 13 من يناير/كانون الثاني الجاري، وبدأ يوثق رحلته والمحطات التي نزل بها منذ سفره إلى المدينة المنورة وحتى وصوله إلى مكة المكرمة، التي بلغها في 17 من الشهر نفسه، أي قبل 5 أيام من كتابة هذا التقرير.

نشر بدران صورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام ويطوف بالكعبة، في مشهد عادي يفعله ملايين المعتمرين، لكنه تحول فجأة إلى قصة تتحدث عنها المنصات.

إذ نشر لاحقا مقطع فيديو وهو يطوف حول الكعبة أعلن فيه استعادة قدرته على الكلام والنطق، وقال إن أول ما نطق به كان عبارة: "لا إله إلا الله".

القصة انتشرت سريعا وانهالت التفاعلات بين من شكك في صحة ادعائه، وبين من بارك له عودة النطق بعد سنوات الصمت.

وكتبت والدته، عبر حسابها على فيسبوك، "الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه… بعد 25 سنة من الصبر، أكرمنا الله بأن نسمع ابني بدر ينطق (لا إله إلا الله) أمام الكعبة. فرحة عظيمة ونعمة لا تُوصف، وكل الفضل لله وحده".

أما نادي الفيصلي الأردني فعلّق على الخبر، عبر حسابه على فيسبوك، بالقول: "تبارك العائلة الفيصلاوية للمشجع الفيصلاوي بدر بدران من الأغوار الشمالية استعادته النطق بعد 26 عامًا من الصمت، وذلك عقب مشاهدته الكعبة المشرفة خلال أدائه أول عمرة له".

ومع سيل التهاني والتبريكات تساءل جمهور منصات التواصل: ماذا حدث لبدران؟ وهل كان فعلا أبكم طوال هذه السنوات؟

جاءت الإجابة على لسان أحد أساتذته، الذي كتب منشورا عبر حسابه موضحا أن قصة بدر بدأت وهو في الخامسة من عمره، حين تعرض لـ"خوفة" (صدمة شديدة) فقد على إثرها نعمة الكلام، فأصبح أبكم "يسمع ولا يتكلم"، وعاش 21 عامًا على هذه الحال، عجز خلالها الطب عن علاجه.

وأضاف أنه كان طالبًا خلوقا، تعرض للكثير من التنمر في حياته، لكنه صبر صبرا لا يعلمه إلا الله.