حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، من تأثير التحولات الكبيرة في السياسات الأميركية على النظام العالمي الذي ساد طوال العقود الثلاثة الماضية.

وقال ميرتس متحدثا أمام منتدى دافوس بسويسرا إن النظام العالمي، الذي ربما لم يكن مثاليا، يتزعزع أمام نظام جديد يستند إلى القوة. وأضاف أن أوروبا "ليست تحت رحمة هذا النظام العالمي الجديد، ولديها الخيار في رسم المستقبل".

ودعا دول القارة إلى التحلي بالواقعية في ظل الأوضاع الجديدة، وسرعة ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الدفاعية للدفاع عن نفسها، وإلى تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات تنافسية، وأخيرا إلى التقارب فيما بينها ومع شركائها الدوليين.

وقال المستشار الألماني إن العالم سيكون مكانا خطِرا للغاية إذا قام على القوة فقط، لأن ذلك سيصب في مصلحة الأقوى فقط.

وفي ما يتعلق بمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند، أكد ميرتس أن أوروبا والولايات المتحدة يواجهان نفس التهديد الذي تمثله روسيا في القطب الشمالي.

وشدد المستشار الألماني أن على أوروبا والولايات المتحدة، بصفتهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ضمان أمن المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بهذا الأمر حاليا ضمن الحلف، وستتخذ المزيد من الإجراءات في المستقبل.

ورحب ميرتس بتصريحات الرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، بشأن وضع إطار لاتفاقية مستقبلية بشأن جزيرة غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها، قائلا إن "أي لجوء إلى القوة لن يكون مقبولا".

وأضاف المستشار الألماني أن فرض واشنطن رسوما جمركية ستؤثر سلبا على العلاقات مع أوروبا، مؤكدا أن القارة كانت سترد بموقف "متحد وحازم". وأكد أنه يجب الحفاظ على "حلف الناتو"، قائلا إن "للولايات المتحدة شركاء وأصدقاء يمكن الوثوق بهم".

اتفاقية مستقبلية

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع إطار لاتفاقية مستقبلية بشأن جزيرة غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأكملها، في حين قال وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن إن "الولايات المتحدة الأميركية لن تمتلك غرينلاند، وإن الجزيرة تمثل خطا أحمر لبلاده".

إعلان

وقال ترامب بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مساء الأربعاء، إن مشروع الاتفاق بشأن غرينلاند "طويل الأمد" وسيدوم "إلى الأبد".

كما أعلن ترامب أنه لن يفرض الرسوم الجمركية على عدة دول أوروبية، والتي كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط المقبل، مؤكدا أن محادثات إضافية تجري بشأن اتفاقية القبة الذهبية في ما يتعلق بجزيرة غرينلاند.