اللوردات البريطاني يصوت لصالح حظر وسائل التواصل على القاصرين

صوّت مجلس اللوردات البريطاني، أمس الأربعاء، لصالح تعديل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وحظي التعديل -الذي تقدم به النائب البريطاني المحافظ والمعارض جون ناش- بموافقة 261 صوتا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وقال ناش "الليلة، وضع رفاقنا في مجلس اللوردات مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل".

وقبل التصويت أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تقبل التعديل الذي سيحال إلى مجلس العموم (يهيمن عليه حزب العمال)، لكن أكثر من 60 نائبا من حزب العمال حضوا رئيس الوزراء كير ستارمر على دعم الحظر.

وكان ستارمر أعلن الاثنين الماضي أنه لا يستبعد أي خيار، متعهدا بالعمل على حماية الأطفال، لكن حكومته أشارت إلى رغبتها في انتظار نتائج مشاورات مقررة الصيف المقبل قبل إصدار التشريع.

وتصاعدت الدعوات في أوساط المعارضة وداخل حزب العمال الحاكم كي تحذو الحكومة البريطانية حذو أستراليا، التي منعت -منذ 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي- من هم دون سن 16 من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.