ترقب لإعلان ترامب تدشين مجلس السلام في غزة

يُرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اليوم الخميس عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، خلال مشاركته في منتدى دافوس، وفي حين رحبت دول إسلامية بالانضمام للمجلس، أعلنت دول أوروبية رفضها المشاركة به.

وقال ترامب "أعتقد أننا سنشهد السلام في الشرق الأوسط، وإذا لم توافق حركة حماس على التخلي عن سلاحها، فسيتم القضاء عليها بسرعة كبيرة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف قوله إن "ما بين 20 و25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام".

وأفاد موقع "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن الخارجية الأميركية أصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأميركيين، للإشارة إلى أن مجلس السلام ليس المقصود منه أن يحل محل الأمم المتحدة، بل هو مصمم لتكملة دورها.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استجابته لدعوة ترامب، مؤكدا أنه سينضم إلى مجلس السلام، وذلك بعد انتقادات كان قد وجهها إلى تشكيلة اللجنة التنفيذية للمجلس.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "الرئيس ترامب يحاول إنشاء بديل لمنظمة الأمم المتحدة من خلال مجلس السلام، وأنا أؤيد ذلك. إنها فكرة جديرة بالدراسة".

ترحيب إسلامي

في الأثناء، رحبت قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات، بدعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وجددت الدول العربية والإسلامية الثماني في بيان مشترك، التأكيد على دعم جهود ترامب للسلام ومُهمةِ مجلس السلام وفق خطة إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف البيان أن كل دولة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات ​الصلة وغيرها ‌من الإجراءات اللازمة.

ولاحقا أعلنت المغرب والكويت والبحرين موافقتهم على المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة.

رفض أوروبي

في المقابل، من جهتها، أكدت رئاسة الحكومة النرويجية رفضها تلبية دعوة الرئيس الأميركي للانضمام إلى المجلس. كما أعلن رئيس الوزراء السويدي عدم مشاركته في المجلس بصيغته الحالية.

من جهتها، أعربت الحكومة الألمانية عن تحفظها تجاه المقترح الذي طرحه الرئيس ترامب بإنشاء "مجلس سلام" دولي جديد.

وقال لارس كلينغبايل نائب المستشار الألماني في مقابلة مع التلفزيون الألماني (زد دي إف) على هامش منتدى دافوس إنه "لا حاجة إلى مؤسسات دولية جديدة، وإن التوجه الإستراتيجي لبرلين يرتكز على تقوية الكيانات القائمة وهي الأمم المتحدة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بلادها ⁠لن توقع على ​ميثاق مجلس السلام الذي طرحه الرئيس الأميركي، عازية ‍ذلك إلى مخاوف ⁠بشأن مشاركة روسيا المحتملة في المبادرة التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.

كما أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، أن بلاده لن تشارك في "مجلس السلام" الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره، قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعتزم رفض دعوة ترامب للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام"، التي تهدف إلى حل النزاعات على مستوى العالم، في هذه المرحلة.

ومنذ إعلان ترامب تأسيس مجلس السلام بغزة، الجمعة، تتوالى إعلانات رسمية وإفادات إخبارية عربية ودولية بشأن تلقي قادة دول وشخصيات دعوات للانضمام إلى المجلس.

ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.