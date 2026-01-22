البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط روسية في المتوسط

اعترضت البحرية الفرنسية، اليوم الخميس، ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط، قادمة من روسيا، وذلك بناء على معلومات وفّرتها المملكة المتحدة، في إطار مهمة تستهدف أسطول الظل الروسي الخاضع للعقوبات.

وقالت سلطات البحرية الفرنسية، المكلفة بالبحر المتوسط، إن هناك شبهات حول رفع السفينة (ذي غرينش) علما مزيفا، مضيفة أنه تم اقتيادها، وسط حراسة، إلى الميناء بغرض إجراء مزيد من الفحوصات، وفق البيان الصادر بهذا الصدد.

بدورها، ذكرت الشرطة البحرية الفرنسية، في بيان منفصل، أن عملية الاعتراض جرت بأعالي البحار في غرب البحر الأبيض المتوسط، بين الساحل الجنوبي لإسبانيا والساحل الشمالي للمغرب.

وجاء في البيان أيضا أن قوات بحرية من دول أخرى، ‌من بينها بريطانيا، قدمت الدعم خلال العملية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور عن عملية الاعتراض، "إننا مصممون على تطبيق القانون الدولي وضمان التطبيق الفعال للعقوبات"، مضيفا "أن أنشطة (أسطول الظل) تساهم في تمويل حرب العدوان ضد أوكرانيا".

ولفت الرئيس ماكرون إلى أن العملية "نفذت بدعم من عدد من حلفائنا"، مؤكدا أنها تمت في امتثال كامل لاتفاقية الأمم المتحدة ‍لقانون البحار.

وأوضح ماكرون أن ناقلة النفط "كانت تبحر من مورمانسك بشمال ‌روسيا، وهي خاضعة لعقوبات دولية، ويشتبه في أنها ترفع علما زائفا"، مشددا على أن أنشطة أسطول الظل تسهم في تمويل حرب (روسيا) العدوانية ضد أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 19 حزمة من العقوبات على روسيا، التي تكيّفت ‌مع معظم هذه الإجراءات، إذ تواصل بيع ملايين البراميل ‌من النفط إلى دول مثل الهند والصين، لكن بأسعار مخفضة.