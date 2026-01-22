إصابة 5 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في الخليل

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بإصابة 5 فلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال اقتحام منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفلسطينيين الخمسة أثناء خروجهم لشراء احتياجاتهم من المواد التموينية، بعد أنباء عن تعليق لحظر التجوال المفروض على الأهالي منذ 3 أيام، ما أدى الى إصابتهم بكسور ورضوض، نقلوا على إثرها الى المستشفى.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 3 أيام، عملية عسكرية في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من الخليل، كما تفرض حصارا مشددا وحظرا للتجول على المواطنين، وتداهم منازلهم وتنكّل بهم، وتعتقل وتحتجز عددا كبيرا منهم.

وتُنفذ العملية العسكرية في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل وفق اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997، ويتعلّق بأحياء في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين، كثّفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسّع الاستيطاني، في مسار يحذّر فلسطينيون من أنه يمهّد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.