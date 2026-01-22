إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك

أكد ‍وزير الخارجية الإسباني ‍خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحرك نحو تشكيل جيش مشترك، معتبرا ذلك إجراء رادعا.

وذكر الوزير لوكالة رويترز أمس الأربعاء، أنه "يتعين على المنطقة التركيز أولا على تجميع أصولها لدمج صناعاتها الدفاعية بالشكل الصحيح، ثم حشد تحالف من الراغبين".

واعتبر أن القلق حول ما إذا كان المواطنون الأوروبيون على استعداد ‍للاتحاد عسكريا "نقاش مشروع"، لكنه شدد على أن "أي جهد مشترك سيكون أكثر كفاءة من 27 جيشا وطنيا بعضها منفصل عن بعض".

وأكد ألباريس، الذي كان يتحدث بعد اجتماع في دلهي أمس الأربعاء مع نظيره الهندي، أن "الهدف من ‌مثل هذا الجيش ليس أن يحل محل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكننا بحاجة إلى إثبات أن أوروبا ليست المكان الذي يسمح لنفسه بأن يتعرض للابتزاز عسكريا أو اقتصاديا".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإسباني قبل اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي، يعقد اليوم الخميس في بروكسل، لتنسيق رد مشترك على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب بشراء أو ضم جزيرة غرينلاند.

وأكد متحدث باسم المجلس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أن الاجتماع سيُعقد على الرغم من ‌إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه والأمين العام لحلف ‌شمال الأطلسي مارك روته "وضعا إطارا لاتفاق" بشأن الجزيرة.

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته ⁠في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ​أن "الاتحاد الأوروبي ‍يجب ألا ينحني أمام قانون الأقوى"، وأضاف "نعتقد أننا ​بحاجة ‌إلى مزيد من النمو، وإلى مزيد من ‌الاستقرار في ‌هذا العالم، ⁠ولكننا نفضل الاحترام على التنمر، والعلم على المؤامرات، وسيادة القانون على الوحشية".

من جهتها قالت رئيسة المفوضية ⁠الأوروبية أورسولا ​فون دير لاين الثلاثاء، إن "سلسلة الصدمات الجيوسياسية ⁠التي شهدتها الآونة الأخيرة تفرض على الاتحاد الأوروبي بناء ​أوروبا ‌مستقلة جديدة"، وأضافت في كلمة ألقتها في ‌دافوس "لن ‌نتمكن من ⁠اغتنام هذه الفرصة إلا إذا أدركنا ‌أن هذا التغير سيكون دائما".

إعلان

في المقابل، عبر وزير الخزانة الأميركي ⁠سكوت بيسنت عن ثقته في أن الحكومات الأوروبية ‍لن "تصعّد" ⁠التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية رغبتها في شراء غرينلاند، وقال ‌للصحفيين على هامش المنتدى في ‌دافوس "‌أنا واثق ⁠من أن هذا الأمر سينتهي بصورة جيدة للغاية ‍للجميع".

وجاء ذلك بعد تصريح له الاثنين، قال فيه إنه "ينبغي ⁠على الحكومات الأوروبية أن لا ترد على ​أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بنزاعها بخصوص غرينلاند"، ووصف ⁠الإجراءات التجارية المتوقعة من ردّ الاتحاد الأوروبي بأنها ستكون "غير حكيمة ‌للغاية" في حال تطبيقها.