أردوغان لبزشكيان: نرفض التدخل الأجنبي في إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، معارضة بلاده لأي تدخلات أجنبية في إيران.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن الرئيس أردوغان شدَّد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية السلام والاستقرار في إيران، ومعارضة أي تدخلات أجنبية.

وأضافت الدائرة أن أردوغان ناقش ‌التطورات الأحدث في إيران، والعلاقات الثنائية وملفات إقليمية، وأكد أن حل المشكلات دون ‌المزيد من التصعيد سيصب ‌أيضا في مصلحة أنقرة.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.