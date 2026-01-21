وعود ترامب.. ما الذي تحقق منها وما الذي لم يتحقق؟

بعد مرور عام كامل على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، لم يعد حسابه على منصة "تروث سوشيال" مجرد نافذة للتعليقات السياسية والتعبير عن الآراء الشخصية ومهاجمة الخصوم وتوجيه رسائل شعبوية، بل تحول بمرور الوقت إلى "سجل علني" يُدوّن فيه الرئيس الأميركي وعوده وتعهداته وتهديداته وتوجيهاته السياسية والاقتصادية والثقافية، بحسب تحقيق صحفي مطوّل.

وفي مراجعة موسعة لنشاط ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة بترامب، تتبعت صحيفة وول ستريت جورنال أكثر من 6 آلاف منشور نشرها الرئيس الأميركي منذ عودته إلى السلطة.

ومن خلال تشريح هذه المنشورات، تبيّن للصحيفة أن أكثر من 2700 تدوينة نصية لم تكن مجرد ردود أفعال عابرة، بل كانت بمنزلة توجيهات سياسية واقتصادية مباشرة، وضعت مؤسسات الدولة والشركات الكبرى أمام اختبار حقيقي لمبدأ "الفصل بين السلطات" و"سلطة المنشور".

وتراوحت حصيلة ما توصلت إليه وول ستريت جورنال بين مؤسسة رئاسية اندفعت بقوة في ملفات الرسوم الجمركية وأمن الحدود والمعارك الثقافية الرمزية، لكنها تعثرت في ملفات أخرى، وبين توطين صناعة هواتف آيفون في الولايات المتحدة، إلى إرسال شيكات دعم للمواطنين، وصولا إلى فرض قوانين تصطدم بالدستور الأميركي.

وفيما يلي تقرير يرصد أبرز الوعود التي أطلقها الرئيس ترامب عبر منصته الرقمية، وما إذا كانت قد تحققت أم لا، استنادا إلى ما أورته الصحيفة الأميركية:

أولا: التجارة والأعمال

(أ‌) الرسوم الجمركية على آيفون – لم تتحقق

في مايو/أيار العام الماضي، أعلن ترامب أن شركة آبل يجب أن تصنّع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة وإلا ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%. لكنّ ذلك لم يحدث.

ورغم خضوع الهواتف الذكية لرسوم استيراد، فقد نجحت آبل في الحصول على إعفاءات من برنامج الرسوم المتبادلة الذي أطلقه ترامب، كما تفادت عقوبات أشد بعد تعهدها باستثمار 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة على مدى 4 سنوات. ولا تزال هواتف آيفون تُجمع في الخارج، مع إدخال بعض المكونات الأميركية الصنع.

(ب) كوكاكولا والسكر الطبيعي – تحققت

في يوليو/تموز 2025 أعلن ترامب أن شركة كوكاكولا وافقت على استخدام السكر الطبيعي المستخرج من القصب في مشروب الكوكاكولا داخل السوق الأميركية. وقد أوفت الشركة بتعهدها، وطرحت منتجات محلاة بالسكر الطبيعي في بعض الأسواق، ثم عممت عبوات بحجم 8 أونصات على المستوى الوطني، مع استمرار بيع النسخة المحلاة بشراب الذرة عالي الفركتوز.

(ج) الرسوم الجمركية المتبادلة – تحققت جزئيا

وعد ترامب بتحصيل مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية المتبادلة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي. وقد قفزت عائدات الجمارك إلى 274 مليار دولار في العام المنصرم مقارنة بـ86 مليارا في 2024، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة جاء نتيجة رسوم فُرضت في وقت سابق على الصين والصلب والألمنيوم والسيارات.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن المستوردين هم من يدفعون الرسوم، وغالبا ما تُحمّل تكلفتها على المستهلكين.

(د) مهمة سبيس إكس لإنقاذ رواد الفضاء – تحققت

أمر ترامب شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الملياردير الأميركي إيلون ماسك بإعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية. وقد سارعت وكالة "ناسا" بتعديل خططها وتسريع عودتهما، وعاد الرائدان باري ويلمور وسونيتا ويليامز بسلام في مارس/آذار 2025.

ثانيا: الاقتصاد والميزانية

(أ‌) إلغاء عملة السنت – تحققت

أمر ترامب وزارة الخزانة بوقف سك عملة السنت بدعوى أنها تكلّف أكثر من قيمتها، وقد أصدرت دار السك الأميركية آخر عملات السنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، منهية تقليدا عمره 232 عاما، مع توفير سنوي يُقدّر بـ56 مليون دولار.

(ب) ازدهار الاقتصاد – تحقق جزئيا

سجّل الاقتصاد الأميركي نموا قويا في منتصف عام 2025، منه ارتفاع الناتج المحلي بنسبة سنوية بلغت 4.3% في الربع الثالث، وبلغ متوسط النمو منذ عودة ترامب 2.5%، وهو قريب من متوسط 2024 في عهد الرئيس جو بايدن.

وتراجعت معدلات التضخم لكنها لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، فيما تباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ.

(ج) إنهاء دعم شركات إيلون ماسك – تحقق جزئيا

وعد ترامب بإنهاء الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لشركات إيلون ماسك، ورغم انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، فإن شركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس"، لا تزال تتلقى عقودا حكومية كبيرة.

(د‌) شيكات بقيمة ألفيْ دولار – لم تتحقق

تعهد ترامب بإرسال شيكات بقيمة ألفي دولار للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بتمويل من عائدات الرسوم الجمركية، إلا أن الكونغرس لم يوافق على الخطة، فيما ارتفع الدين العام بأكثر من تريليوني دولار خلال عامه الأول في الولاية الثانية.

ثالثا: العدالة والقانون

(أ‌) قضية تينا بيترز – لم تتحقق

طالب ترامب بالإفراج عن المسؤولة الانتخابية السابقة في ولاية كولورادو تينا بيترز، ورغم منحه لها عفوا اتحاديا، فإنها لا تزال تقضي عقوبة سجن على خلفية قضايا على مستوى الولاية، وهي خارج صلاحيات الرئيس.

(ب) تجريم حرق العلم – لم يتحقق

أمر ترامب باعتقال وسجن كل من يحرق العلم الأميركي، ورغم صدور أمر تنفيذي يستهدف المخالفين من الأجانب وأعمال التخريب، فإن المحكمة العليا تعتبر حرق العلم تعبيرا محميا بموجب التعديل الأول للدستور.

رابعا: السياسة والانتخابات

(أ) النائب توماس ماسي – تحققت

دعا ترامب إلى خوض انتخابات تمهيدية ضد النائب الجمهوري توماس ماسي في ولاية كنتاكي. وقد أطلق ضابط سابق في القوات الخاصة حملته بدعم مباشر من ترامب.

(ب) السيناتور توم تيليس – تحققت

بعد معارضة تيليس لإجراء تشريعي متعلق بمشروع قانون الضرائب، شجّع ترامب منافسين له، ليعلن تيليس لاحقا عدم ترشحه لولاية جديدة، فيما دعم ترامب رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل واتلي لخوض السباق.

(ج) إنهاء نظام التعطيل البرلماني (الفيليبستر) – لم يتحقق

ضغط ترامب على الجمهوريين لإنهاء العمل بنظام التعطيل في مجلس الشيوخ، لكنهم رفضوا تغيير القواعد.

خامسا: الجنسية والهجرة

(أ) استبعاد المهاجرين غير النظاميين من التعداد السكاني – تحقق جزئيا

أمر ترامب وزارة التجارة بإعداد تعداد سكاني لا يشمل المهاجرين غير النظاميين. إلا أن مكتب الإحصاء أكد التزامه بالدستور الذي يفرض عدّ جميع "الأشخاص"، مما ينذر بمعارك قانونية.

(ب) التهديد بسحب جنسية روزي أودونيل – لم يتحقق

هدد ترامب بسحب جنسية الممثلة روزي أودونيل بعد انتقالها إلى أيرلندا، لكنه لا يملك صلاحية قانونية لسحب جنسية أميركي مولود في البلاد.

(ج) إغلاق الحدود الجنوبية – تحقق في معظمه

أعلن ترامب أن الحدود الجنوبية أُغلقت بعد تسجيل أدنى عدد من حالات التوقيف في تاريخ حرس الحدود خلال فبراير/شباط 2025. وتؤكد البيانات الرسمية انخفاضا حادا في أعداد المهاجرين.

سادسا: الثقافة والتعليم

(أ) إعادة هيكلة مركز كينيدي – تحققت جزئيا

أقال ترامب قيادة مركز كينيدي، وأعاد تسميته إلى "مركز ترامب-كينيدي"، وأدخل تغييرات على برامجه الفنية، ورغم أعمال الترميم، يواجه المركز تراجعا في الإقبال واحتجاجات فنية.

(ب) شعار زعماء قبيلة "ماسابيكوا" – تحققت

دعم ترامب منطقة تعليمية في بلدة ماسابيكوا في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك، للإبقاء على شعار سكانها الأصليين من الهنود الحمر، ولا تزال المنطقة تستخدم الاسم والشعار في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وما يمكن استخلاصه من تقرير وول ستريت جورنال أن رئاسة ترامب في عامها الأول هي مزيج فريد من الإنجازات السريعة والإخفاقات الهيكلية، وقد تحوّل حسابه على منصة "تروث سوشيال" إلى أداة غير تقليدية للحكم، وإلى يوميات سياسية تُكتب بالأحرف الكبيرة وعلامات التعجب.

والنتيجة هي رئاسة تُقاس بإنجاز ما قطعته على نفسها وعلى شعبها من وعود، وبأسلوب يؤكد أن منصة التواصل الاجتماعي باتت واحدة من أبرز أدوات ترامب السياسية وأكثرها تأثيرا خلال ولايته الثانية.