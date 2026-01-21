هآرتس: نتنياهو لن يحضر تدشين مجلس السلام بسبب مذكرة توقيفه

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر قضائية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر حفل تدشين مجلس السلام المقرر الخميس في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بعد إعلان السلطات السويسرية التزامها بمذكرة توقيفه الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وسويسرا موقعة على نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي ملزمة من حيث المبدأ بتوقيف أي أشخاص يدخلون الأراضي السويسرية إذا كانت قد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف لهم.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد انتقد الثلاثاء استبعاد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من المحافل الدولية، بما فيها مؤتمر دافوس الاقتصادي المنعقد حاليا في سويسرا.

وادعى هرتسوغ أن استبعاد نتنياهو وغالانت من المشاركة في منتدى عالمي يسعى لصياغة مستقبل الشرق الأوسط هو "مكافأة للإرهاب".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت واتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح.