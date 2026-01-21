ناشطون يتساءلون: هل نظارات ماكرون تغطي تمزقا بالعين أم "سرا عائليا"؟

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرتدي نظارات شمسية خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الثلاثاء، من دون أن يخلعها طوال الخطاب.

كما انتشر مقطع آخر له وهو يرتدي النظارات نفسها خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خاصة أنه ظهر في الأيام الماضية بالنظارات ذاتها في اجتماعات رسمية داخل أماكن مغلقة.

ومع انتشار المقاطع، بدأ رواد الفضاء الافتراضي تداولها والتعليق عليها، متسائلين: "هل يعود ذلك إلى مشكلة صحية أم لسبب آخر؟".

وقال مغرّدون -استنادا إلى الشائعات- إن زوجته بريجيت ضربته على عينه، خاصة أنها في السابق كانت قد وجهت له صفعة التقطتها الكاميرات، ولكنّ مختصين أكدوا أن الأمر ناتج -على الأرجح- عن ارتفاع ضغط عابر بسبب سعال أو عطسة، أدى إلى تمزق وعاء دموي في العين، وهي حالة بسيطة لا تستدعي القلق.

وعلق مدونون آخرون بالقول إنه لا يمكن أن تحدث "ضربة عين" من دون كدمات حولها، لافتين إلى أن الصور المتداولة تظهر بالفعل حالة بسيطة تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية الدقيقة في العين بعد العطاس أو السعال الشديد أو حتى الإمساك، خصوصا لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يتناولون مميّعات الدم أو يعانون أمراض الضغط والسكّري.

وتفاعل ناشطون ساخرون بالقول: "لو تجيب لهم ألف تقرير طبي يقول إنها عطسة أو كحة قوية فجرت الشعيرات الدموية، سيصر البعض على أنها خناقة مع المدام وعطته بوكس (لكمة)! مؤكدين أن الإشاعة دائما طعمها أحلى من الحقيقة عند الناس".

وكان قصر الإليزيه قد أبلغ وسائل الإعلام أن وعاء دمويا في عين ماكرون قد انفجر، مما تسبب في الاحمرار الواضح الذي ظهر في عينه خلال الأيام الماضية.