أثار العطل المفاجئ الذي أصاب طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس ون" المتجهة إلى سويسرا واضطرارها للعودة بعد وقت قصير من إقلاعها، موجة واسعة من الجدل والشكوك بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن مدى دقة معايير الحماية في الطائرة الأكثر تطورا بالعالم.

"إير فورس ون"

تُعرَف طائرة "إير فورس ون" بأنها "قصر رئاسي مجنّح" وغرفة عمليات متطورة مصممة لإبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتصال دائم مع الجيش في أي مكان بالعالم.

إلا أن هذه "القلعة الطائرة" خذلت ترامب أمس خلال رحلته إلى سويسرا، حيث عادت الطائرة إلى قاعدة أندروز الجوية بعد نصف ساعة فقط من الإقلاع.

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وصفت العطل بـ"البسيط"، موضحة أنه تم رصد خلل كهربائي أدى لانطفاء الأضواء لفترة وجيزة في مقصورة الصحفيين، مما استدعى العودة من باب الاحتياط.

واضطر الرئيس ترامب لاستخدام طائرة احتياطية من طراز بوينغ 757 تابعة لسلاح الجو لإكمال رحلته.

وتُعَد هذه الحادثة نادرة جدا في تاريخ الطائرات الرئاسية، إذ لم يُسجَّل لها سوابق مشابهة منذ عام 2006 حين اضطر الرئيس الأسبق جورج بوش لاستبدال طائرته في فيتنام.

"صدفة أم رسالة؟"

ورصدت حلقة (2026/1/21) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع العطل المفاجئ الذي ضرب طائرة الرئيس ترامب وتسبّب في عودته إلى المطار.

فقد سخر الناشط كامل من المبالغة في وصف القدرات التكنولوجية للطائرة، مغرّدا:

"قال لك عندهم تكنولوجيا لم تحدث من قبل.. كم هو مغرور الإنسان".

أما المغرّد محمد، فقد ذهب إلى تحليل الواقعة كعمل تخريبي محتمل، قائلا:

"ربما يكون حادث مفتعل من ايادي خارجية او داخلية.. وهذا بسبب تصريحاته ومواقفه من هنا وهناك".

من جهتها، لم تقتنع المدونة "هانا" بالرواية الرسمية حول العطل الفني، وكتبت:

"مستحيل عطل فني، قبل ما يخرج بتفقدوها الف مرة، هذه فيها حكاية يا خايف من حاجة يا شك فما حاجة فى الطائرة".

بينما اعتبر الناشط صلاح أن العُطل مجرد "ذريعة" لأسباب أمنية شخصية تخص الرئيس، معلّقا: