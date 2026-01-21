محمود العارضة.. من سجن جلبوع إلى عشّ الزوجية

وثّقت مقاطع مصوّرة متداولة لقطات من حفل زفاف الأسير الفلسطيني المحرر محمود العارضة، الذي أمضى نحو 28 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينها 25 عاما متواصلة منذ عام 1996، قبل أن يتحرر ويُبعَد إلى مصر عقب الإفراج عنه.

وظهر العارضة في الفيديو، الذي التُقط من حفل زفافه، وهو يقول بكلمات مقتضبة مخطابا عروسه "ما حلمت إني أنا بدي أتزوج، بقيت في السجن".

وأظهرت لقطات الفيديو أجواء حفل الزفاف الذي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يقيم العارضة بعد إبعاده.

وحضر حفل الزفاف عدد من الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر، بالإضافة إلى أفراد من العائلة والمقرّبين ممّن سمح لهم الاحتلال الإسرائيلي بالسفر إلى مصر.

وتخلّل حفل الزفاف إحياء طقوس فلسطينية تقليدية، من بينها مراسم الحنّة وارتداء الكوفية، إلى جانب بثّ الأغاني والأناشيد الوطنية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أبعد محمود العارضة إلى مصر عقب تحرره في 25 يناير/كانون الثاني 2025، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وضمّت هذه الدفعة 121 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، إلى جانب 79 معتقلا من أصحاب الأحكام العالية، في إطار اتفاق التبادل الذي جرى بوساطة إقليمية ودولية.

ويُعد محمود العارضة أحد المسؤولين عن عملية الهروب من سجن جلبوع، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2021.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي الإبعاد إلى الخارج على عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين، ضمن شروط الإفراج عنهم في صفقات التبادل، وهو ما يحرمهم من العودة إلى منازلهم ولمّ شملهم داخل الأراضي الفلسطينية.