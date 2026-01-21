مجلسا السيادة والوزراء يجتمعان لأول مرة بالخرطوم منذ بدء الحرب

عقد مجلسا السيادة والوزراء في السودان اجتماعا مشتركا اليوم الأربعاء بالعاصمة الخرطوم، وهو أول اجتماع للمجلسين في الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك -الذي ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان– أقر الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026، كما أجاز عددا من القوانين، مع استمرار النظر في مشاريع قوانين أخرى.

وحسب الوزير الإعيسر، فإن هذا الاجتماع "يمثل تدشينا عمليا لعودة الحكومة التنفيذية بكافة مكوناتها للعمل من العاصمة القومية الخرطوم".

وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أعلن قبل 10 أيام عودة الحكومة بكامل عضويتها إلى العاصمة، وتعهد بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعاشاتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته طرحت موازنة عام 2026 "دون أعباء إضافية على المواطن"، مؤكدا أنها تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

مقترح سعودي أميركي

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي سوداني قوله إن مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار.

وقد فشلت الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنهاء الحرب أو التوصل لاتفاق إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب المستمرة في السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتهجير أكثر من 11 مليونا، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، حسب الأمم المتحدة.