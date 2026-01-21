ما أبرز المطارات اليمنية التي عادت للعمل بعد انسحاب الانتقالي من حضرموت والمهرة؟

عادت 3 مطارات يمنية للعمل مجددا، خلال قرابة أسبوع، بعد استعادة الحكومة اليمنية السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة البلاد.

وجاء استعادة المحافظتين مطلع يناير/كانون الثاني الجاري بعد أن سيطر عليهما المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل مطلع الشهر الأخير من 2025.

مطار الريان

أفادت السلطة المحلية في حضرموت أمس الأول بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سالم الخنبشي دشن أول الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان الدولي، في إطار تطبيع الأوضاع العامة وتفعيل شريان حيوي يخدم حضرموت والمحافظات المجاورة، عقب توقفه جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

ونقل البيان عن الخنبشي قوله إن إعادة تدشين الرحلات الدولية تسهم بشكل مباشر في التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، مشيدا بجهود قوات أمن المطار ويقظتهم في حماية صالات المطار والمعدات الأساسية، الأمر الذي أسهم في إنجاز الاستعدادات وافتتاح المطار من جديد وفق المعايير المعتمدة.

كما أشاد محافظ حضرموت بدور قوات درع الوطن في تأمين المطار فور وصولها، بما يعزز من استقرار العمل في ظل الظروف التي مرت بها المحافظة.

وحول أهمية المطار، أفاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد صالح بن نهيد بأن المطار يعد من أحد أهم المطارات في الوطن، لما يمثله من بعد إنساني وخدمي واقتصادي، ونظرا لموقعه الحيوي وخدمته لقطاع واسع من المواطنين، وفقا للبيان نفسه الصادر عن سلطة حضرموت.

وحسب تقارير يمنية، فإن دولة الإمارات كانت قد اتخذت من هذا المطار مقرا لبعض قواتها التي قامت بسحبها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطات أبو ظبي بسحب جميع قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

مطار سيئون

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، كانت السلطات اليمنية قد أعادت تشغيل مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت برحلة انطلقت إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد شهر من توقفه جراء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة.

وحينها، قال عامر العامري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء إن مطار سيئون الدولي يمثل شريانا حيويا لوادي حضرموت والمناطق المجاورة، نظرا لدوره الإنساني والخدمي والاقتصادي.

وأضاف العامري، في بيان، أن استئناف تشغيل الرحلات جاء بعد جهود كبيرة ومضنية بذلها الجميع من مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية.

وكانت السلطات اليمنية قد اتهمت قوات المجلس الانتقالي بتحويل مطار سيئون إلى ثكنة عسكرية وإيقاف الرحلات فيه في ديسمبر/كانون الأول 2025.

مطار الغيضة

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، نجحت السلطات اليمنية في إعادة الرحلات إلى مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، البوابة الشرقية للبلاد، والمحاذية لسلطنة عمان.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن محافظ المهرة محمد علي ياسر كان في استقبال أول رحلة وصلت إلى مطار الغيضة الدولي، عقب توقفه نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال المحافظ إن استئناف الرحلات الجوية عبر المطار يأتي ضمن جهود السلطة المحلية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودتها إلى طبيعتها.

رحلات سقطرى

وقد أعلنت الخطوط الجوية اليمنية مؤخرا عن بدء تسيير رحلات جوية تجارية لأول مرة بين جزيرة سقطرى اليمنية ومدينة جدة السعودية وذلك ضمن استئناف رحلاتها التي توقف تسييرها الشهر الماضي من مطار عدن لأيام.

ومثّل تدشين رحلات مباشرة للخطوط الجوية اليمنية بين سقطرى ومدينة جدة السعودية خطوة غير مسبوقة منذ سنوات كانت خلالها الرحلات مقتصرة على وجهة سقطرى/أبو ظبي.

يشار إلى أن خريطة السيطرة الجغرافية في اليمن تبدلت مؤخرا بشكل متسارع، إذ باتت الحكومة اليمنية مسيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، بعد تراجع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنت قيادات فيه حله في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري.