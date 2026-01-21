"ليست للبيع".. سكان غرينلاند يستعدون لكل الاحتمالات

تتفاعل قضية غرينلاند وتطرح سيناريوهات عديدة بشأن مصيرها، في ظل استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة عليها، وإصرار الشعب والسلطات في هذه الجزيرة على التمسك بموقفهما الرافض لبيعها بأي ثمن.

وسلط تقرير لمراسل الجزيرة محمد المدهون الضوء على حالة التأهب والاستعداد التي يعيشها سكان وحكومة الجزيرة، الذين لا يستبعدون أي سيناريوهات محتملة في المستقبل.

وشدد ترامب مجددا على حاجة بلاده للسيطرة على الجزيرة الخاضعة لسيادة مملكة الدانمارك، وقال -في تصريحات سبقت توجهه إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي– إنه سيتم التوصل إلى حل بشأن غرينلاند يرضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) وواشنطن.

ويعيش سكان غرينلاند أوقاتا غير عادية، ما جعل الحكومة تدعو مواطنيها إلى الاستعداد لكل السيناريوهات، وتحثهم على توفير مخزون 5 أيام من الطعام، واتباع إرشادات مرتقبة في حال انقطاع التيار الكهربائي أو الاتصالات.

وقالت الحكومة إنها ستصدر خلال الأيام المقبلة إرشادات إضافية للتصرف في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو الاتصالات.

ويتفق الشعب في غرينلاند مع حكومته في رفض التهديدات الأميركية بالسيطرة على جزيرتهم، وهو ما عبّرت عنه مواطنة، بقولها إن ما يجري ليس معتادا بالنسبة لهم ويذكرهم بوقت جائحة كورونا.

أما مواطنة أخرى فقالتها بصراحة "لا يعجبني ترامب، فهو لا يكف عن تهديدنا بما يجعلنا خائفين. علينا أن نحافظ على بلدنا".

عواقب

وعلى مستوى الموقف الرسمي، أبلغت وزيرة خارجية الجزيرة القطبية فيفيان موتزفيلدت، جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي والأمين العام للناتو مارك روته بوضوح أن "غرينلاند ليست للبيع".

ومن جهته، قال رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدرك نيسلن إن استخدام القوة العسكرية ليس مرجحا، ولكنه ليس مستبعدا، مؤكدا أن " غرينلاند جزء من التحالف الغربي وإذا حدث أي تصعيد إضافي فستكون له عواقب على العالم الخارجي بأكمله".

وهيمن ملف جزيرة غرينلاند على نقاشات وأحاديث جلسات منتدى دافوس، ورأى بعض القادة الأوروبيين أن لقاءات هذا الأسبوع ستكون حاسمة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة من العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن "الاتحاد الأوروبي متحد في دعمه وتضامنه مع مملكة الدانمارك وغرينلاند في مواجهة إصرار الرئيس الأميركي على ضم جزيرة غرينلاند".

وأضاف كوستا -في كلمه له أمام البرلمان الأوروبي- أن الدانمارك وغرينلاند هما فقط من يمكنهما اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهما، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه ودوله ومواطنيه وشركاته ضد أي شكل من أشكال الإكراه".