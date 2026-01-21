احتجزت السلطات الكندية الممثل الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان لدى وصوله إلى مطار تورنتو يوم الاثنين، وأخضعته للاستجواب ساعات، بعد أن رفعت مجموعة حقوقية شكوى تتهمه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن "تايمز أوف إسرائيل" أن غاي هوخمان احتُجز فور وصوله إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي، وجرى استنطاقه مدة 6 ساعات، ولم يُطلَق سراحه إلا بعد تدخُّل القنصلية الإسرائيلية.

واحتُجز هوخمان بعد شكوى بشأنه من مؤسسة هند رجب، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، وتسعى لمحاسبة أفراد الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في قطاع غزة.

كما انضمت إلى تلك الشكوى -وهي عبارة عن ملف من 40 صفحة عن التهم المنسوبة إلى هوخمان- منظمتان كنديتان، هما "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" و"المركز القانوني من أجل فلسطين".

كما قدَّمت مؤسسة هند رجب، أمس الثلاثاء، شكوى تحث فيها السلطات الأميركية على التحقيق مع هوخمان ومحاكمته، وكان من المقرر أن يقدّم عرضا في مدينة نيويورك مساء الثلاثاء.

وقالت المؤسسة إن عرض هوخمان فوق الأراضي الأميركية يُعَد انتهاكا للقوانين الجنائية الفيدرالية في البلاد، ومنها قانون جرائم الحرب وقانون الإبادة الجماعية.

تهم بارتكاب جرائم حرب

ودعمت المؤسسة شكواها بصور ومقاطع فيديو نشرها هوخمان نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها أدلة تفصيلية على وجوده ومشاركته في سبتمبر/أيلول 2024 في تدمير مسجد رائد العطار في رفح، وقالت إن ذلك المبنى الديني محمي بموجب القانون الدولي.

كما تتهم المؤسسة هوخمان بـ"التحريض الواضح والمتكرر والعلني على الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال تصريحات أدلى بها خلال فترة عمله مع الجيش الإسرائيلي وخلال عروضه وبثه المباشر عبر الإنترنت.

وأضافت المؤسسة في شكواها أن هوخمان دعا إلى "القتل الجماعي والإبادة" للفلسطينيين، وإلى استخدام الأسلحة النووية ضد غزة، واحتفل بمقتل المدنيين، ودعا إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم ومعاقبتهم جماعيا، ودعا أيضا إلى تدمير كل مساجد غزة.

وقال رئيس مؤسسة هند رجب دياب أبو جهجة إن المؤسسة لا تلاحق الكوميديين، وإن جوهر الشكوى هو دعاية للإبادة الجماعية وتحريض على العنف، وإن هوخمان ليس مجرد محرض، بل ارتكب جرائم حرب وصوَّر نفسه أثناء اقترافها.

وجاء في ملف مؤسسة هند رجب أن هوخمان، وهو جندي سابق في القوات القتالية، أنتج ونشر مقاطع فيديو مع الجنود الإسرائيليين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجرى تجنيده لاحقا وإيفاده إلى غزة بصفته "فنانا ترفيهيا" تابعا لوحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الغارديان إلى أن الجنود الإسرائيليين نشروا عشرات الصور ومقاطع الفيديو لأنفسهم في غزة، وأن القيادة العسكرية حاولت الحد من تلك الممارسة مع تزايد الجهود القانونية الرامية إلى ملاحقتهم قضائيا في الخارج.

يُذكر أن مؤسسة "هند رجب" أُسست عام 2024 تكريما للطفلة هند رجب التي استُشهدت مع عائلتها في غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي.

وتعمل المؤسسة على ملاحقة ومحاكمة الجنود والقادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتركز على تفعيل الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في أوروبا وغيرها، خاصة ضد مزدوجي الجنسية من الضباط والجنود الإسرائيليين.