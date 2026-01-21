قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام

قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات توافق على الانضمام لمجلس السلام لغزة

8 دول عربية وإسلامية تجدد دعمها لجهود ترمب للسلام ومهمة مجلس السلام وفق خطة إنهاء الحرب في غزة

السيسي: سعيد بالانضمام إلى مجلس السلام لغزة

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترمب للسلام في غزة

التفاصيل بعد قليل..