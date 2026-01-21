عاجلعاجل,
قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام
Published On 21/1/2026|
آخر تحديث: 19:47 (توقيت مكة)
قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات توافق على الانضمام لمجلس السلام لغزة
8 دول عربية وإسلامية تجدد دعمها لجهود ترمب للسلام ومهمة مجلس السلام وفق خطة إنهاء الحرب في غزة
السيسي: سعيد بالانضمام إلى مجلس السلام لغزة
السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترمب للسلام في غزة
المصدر: الجزيرة