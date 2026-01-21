8 عربية وإسلامية تقبل عضوية مجلس السلام لغزة

أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية اليوم بيانا مشتركا يرحبون فيه بالدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، فيما تحدث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن أن 20 من قادة العالم قبلوا دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، بينما أعربت دول أوروبية عن رفضها الانضمام.

وأعلن وزراء خارجية السعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان ومصر وقطر والإمارات والأردن في البيان المشترك أن كل دولة ستوقع وثائق الانضمام إلى مجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية الوطنية ذات الصلة.

وأوضح الوزراء أن مهمة مجلس السلام هي "تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مساء اليوم في مدينة دافوس السويسرية عن سعادته بالانضمام إلى مجلس السلام، قائلا إنه "من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترمب للسلام في غزة".