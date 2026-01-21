قتيل بغارة إسرائيلية على منطقة الزهراني جنوبي لبنان

قُتل لبناني، صباح اليوم الأربعاء، بغارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بين منطقتين في قضاء الزهراني جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد مواطن بعد استهداف سيارته من مسيَّرة إسرائيلية على طريق الزهراني ـ المصيلح في قضاء الزهراني.

وكانت الوكالة قد أفادت باستهدافت مسيَّرة إسرائيلية سيارة في المنطقة، وتوجهت فِرَق من الإسعاف إلى المكان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عضوا في حزب الله على طريق الزهراني المؤدي إلى صيدا جنوبي لبنان.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة البازورية جنوبي لبنان.

يأتي ذلك ضمن خروق إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وخلَّفت خروق إسرائيل للاتفاق مئات القتلى والجرحى اللبنانيين، كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، وهو ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا.