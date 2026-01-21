أخبار|تحقق|سوريا

فيديو قديم لعناصر تنظيم الدولة في دير الزور يعود للواجهة في أحداث سوريا

لقطة من فيديو "سي أن أن ترك" الذي تداوله ناشطون أمس
Published On 21/1/2026
آخر تحديث: 16:20 (توقيت مكة)

تداولت حسابات تركية وكردية على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر فيه مراسل قناة "سي أن أن ترك" (CNN Türk) وهو يجري مقابلات ميدانية مع مقاتلين داخل الأراضي السورية.

وقال ناشرو الفيديو إن القناة أجرت مقابلات أمس مع عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ومنحتهم مساحة إعلامية، مستندين إلى ظهور أحد الأشخاص في الفيديو وهو يرتدي شارة منسوبة إلى التنظيم على كتفه.

كما هاجمت حسابات كردية القناة التركية والحكومة السورية، واعتبرت أن الفيديو يوثق "ظهور مقاتلين من التنظيم مع قوات الحكومة السورية" أثناء العمليات الجارية في محافظة دير الزور.

الفيديو قديم ومن السويداء

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" تحليلا بصريا دقيقا للمقطع المتداول، شمل فحص المشاهد والخلفيات والملابس والرموز الظاهرة فيه. واستخدم الفريق أدوات البحث العكسي عن الفيديو للوصول إلى أقدم نسخة منشورة منه.

وأسفرت نتائج البحث عن العثور على نسخ سابقة للفيديو تعود إلى 20 يوليو/تموز من العام الماضي، وتبين أنها صورت في مدينة السويداء في فترة تصاعد التوترات هناك، وأن الفيديو لا علاقة له بالتطورات العسكرية الحالية في شرق سوريا.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

