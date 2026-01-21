فيديو خارج السياق يشعل رواية مضللة عن توتر كردي سوري في أربيل

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقاطع فيديو ومنشورات تزعم اندلاع موجة اعتداءات في مدينة أربيل، قالت إنها نفذها شبان أكراد استهدفوا مطاعم ومحال يملكها أو يعمل فيها سوريون.

وأرفقت المنشورات المتداولة مقاطع مصورة تُظهر اشتباكات بالأيدي أمام مطعم، مع ادعاءات تفيد بوقوع "نفير عام" في أربيل وشمال العراق ضد السوريين.

وتتهم المنشورات المذكورة مجموعات شبابية بتكسير وتخريب مطاعم ومحال سورية وطرد العاملين فيها خارج المحافظة، وسط "غضب شعبي وتصعيد واسع".

من خارج العراق

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" عملية تدقيق رقمي للفيديوهات المتداولة والحسابات التي روجت لها، شملت البحث العكسي عن المقطع وتحليل سياقه الزمني والمكاني، وأظهرت نتائج التحقق أنه يعود لاعتداء على مطعم "ربيع الشام" في مدينة دورتموند الألمانية.

وبمراجعة الحسابات التي روّجت للحملة تبيّن أن مواقعها الجغرافية خارج العراق، مما يعزز الاشتباه في وجود تضخيم رقمي لنشر رواية غير موثقة.