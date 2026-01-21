أخبار|تحقق|العراق

فيديو خارج السياق يشعل رواية مضللة عن توتر كردي سوري في أربيل

„Massiven Gewalthandlungen ausgesetzt“ – Ausschreitungen bei pro-kurdischen Demonstrationen twitter WELT
مطعم سوري كسر متظاهرون أكراد واجهته في مظاهرات بألمانيا يوم أمس وتددولت على أنها اعتداء على مطعم سوري بأربيل (من حساب منصة فيلت "WELT" على إكس)
Published On 21/1/2026
|
آخر تحديث: 12:41 (توقيت مكة)

حفظ

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقاطع فيديو ومنشورات تزعم اندلاع موجة اعتداءات في مدينة أربيل، قالت إنها نفذها شبان أكراد استهدفوا مطاعم ومحال يملكها أو يعمل فيها سوريون.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأرفقت المنشورات المتداولة مقاطع مصورة تُظهر اشتباكات بالأيدي أمام مطعم، مع ادعاءات تفيد بوقوع "نفير عام" في أربيل وشمال العراق ضد السوريين.

وتتهم المنشورات المذكورة مجموعات شبابية بتكسير وتخريب مطاعم ومحال سورية وطرد العاملين فيها خارج المحافظة، وسط "غضب شعبي وتصعيد واسع".

من خارج العراق

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" عملية تدقيق رقمي للفيديوهات المتداولة والحسابات التي روجت لها، شملت البحث العكسي عن المقطع وتحليل سياقه الزمني والمكاني، وأظهرت نتائج التحقق أنه يعود لاعتداء على مطعم "ربيع الشام" في مدينة دورتموند الألمانية.

وبمراجعة الحسابات التي روّجت للحملة تبيّن أن مواقعها الجغرافية خارج العراق، مما يعزز الاشتباه في وجود تضخيم رقمي لنشر رواية غير موثقة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان