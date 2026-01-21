لأول مرة.. السماح لمقتحمي الأقصى باصطحاب أوراق الصلاة اليهودية

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى، للمستوطنين بإدخال "أوراق الصلاة" اليهودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، في انتهاك للوضع القائم بشأن زيارات غير المسلمين، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

و"أوراق الصلاة" هي كتاب الصلاة اليهودي أو نسخ مطبوعة منه تحتوي على نصوص توراتية وصلوات يهودية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة سمحت صباح الأربعاء لليهود -لأول مرة- بإحضار أوراق الصلاة، مخالفة بذلك الوضع القائم، مشيرة إلى أن الأوراق "تضمنت إرشادات للاقتحامات وصلوات" .

والوضع القائم في الأقصى هو السائد منذ قبل احتلال إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

لكن في عام 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين يهود باقتحام الأقصى، بينما تطالب دائرة الأوقاف بوقف الاقتحامات وإلغاء القرار لكن من دون استجابة.

وقالت هآرتس إن ذلك "يأتي بعد أسبوعين فقط من تعيين المفوض أفشالوم بيليد، المقرب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائدا لمنطقة القدس في شرطة إسرائيل"، مؤكدة أن يهودا دخلوا اليوم المسجد حاملين ورقة إرشاد صادرة عن "يشيفات جبل الهيكل"، التي يقدّر قادتها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأوضحت أنه "وفقا للوضع القائم الذي تأسس بعد حرب الأيام الستة (عام 1967)، يعد الحرم مكانا للعبادة للمسلمين ومكان زيارة لغير المسلمين".

وأشارت إلى أنه "بموجب هذا القانون، منعت الشرطة اليهود من إحضار التفلين أو كتب الصلاة أو صفحات الصلاة إلى الحرم القدسي، وحظرت الصلاة والغناء والسجود وغيرها".

وقالت: "على مر السنين، تم اعتقال واحتجاز مئات الحجاج اليهود إلى الحرم لانتهاكهم القواعد. وقد أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود الوضع القائم عدة مرات علنًا استجابةً لمطالب الإدارة الأميركية".

إعلان

وأضافت هآرتس: "كرر نتنياهو هذه الرسالة حتى بعد تصريحات بن غفير بأنه يعتزم تغيير الوضع القائم والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، لكن في الواقع، لم يمنع نتنياهو بن غفير من التصرف".

ومنذ تولي بن غفير منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بالصلاة بصوت مرتفع والغناء وأداء الطقوس التلمودية، بما فيها ما يسمى "السجود الملحمي" في المسجد الأقصى.

واقتحم بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، المسجد الأقصى أكثر من مرة، مما أثار موجة انتقادات عالمية.

وأضافت: "رفض رئيس شرطة القدس السابق، اللواء أمير أرزاني، طلب بن غفير لجعل القواعد أكثر مرونة. ووفقا لمصادر الشرطة، هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بن غفير لاستبداله بعد عام و8 أشهر في المنصب، وتعيين (أفشالوم) بيليد".

واقتحم المستوطنون الإسرائيليون -بحماية جيش الاحتلال- المسجد الأقصى 280 مرة خلال العام 2025، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وتدعي إسرائيل أنها "تحترم الوضع القائم" في الأقصى، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية شددت مرارا خلال السنوات الماضية على أن تل أبيب "تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد" عبر سماحها أحاديا للمستوطنين باقتحامه.

ويشدد الفلسطينيون على أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ووفق معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية، اقتحم المسجد الأقصى اليوم الأربعاء 126 مستوطنا، وذلك على فترتين، قبل الظهر وبعده.