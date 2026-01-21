فرنسا تدعو الناتو لمناورة عسكرية بغرينلاند وسط توتر متصاعد مع واشنطن

أعلنت الرئاسة الفرنسية -اليوم الأربعاء- أن باريس ستطلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إجراء مناورات عسكرية في غرينلاند لتعزيز أمن المنطقة في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الساعية للاستحواذ على الجزيرة.

ووفق وكالة بلومبيرغ فإن الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان استعدادها للمشاركة في المناورات العسكرية التي دعت لها، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن رغبته في ضم غرينلاند التابعة لمملكة الدانمارك.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن هناك خشية من أن تُثير هذه الخطوة غضب ترامب، الذي لوّح هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية تعارض خططه بشأن غرينلاند، بنسبة 10% اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

ويواصل الرئيس الأميركي تصريحاته التي تطالب بضم الجزيرة إلى بلاده، إذ أعلن أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وكان ترامب قد أكد يوم الاثنين، ردا على أسئلة صحفيين بشأن رغبته في ضم الجزيرة، أن القادة الأوروبيين لن "يتصدوا بشدة" لمحاولته شراءها، وقال "يجب أن نحصل عليها".

كما قال ترامب -أمس الثلاثاء- على منصته تروث سوشيال "وافقتُ على عقد اجتماع لمختلف الأطراف في دافوس في سويسرا" من غير أن يحدد توقيت الاجتماع، وأضاف "غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

كما نشر صورة تُبرز جزيرة غرينلاند بأنها "أرض أميركية"، وتتضمن لافتة كُتب عليها "غرينلاند.. الأراضي الأميركية.. أُسست عام 2026".

وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعَد أكبر جزيرة في العالم، ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.