وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الأربعاء- التهديد الأكثر صرامة ومباشرة حتى الآن للولايات المتحدة، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية "سترد بكل ما تملك إذا تعرضت لهجوم مجددا".

وتأتي تصريحات عراقجي -الذي سُحبت دعوته لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسبب أحداث قمع المتظاهرين في بلاده- في وقت تتحرك فيه مجموعة حاملة طائرات أميركية غربا نحو الشرق الأوسط قادمة من آسيا.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن مقاتلات ومعدات أميركية أخرى تتحرك في منطقة الشرق الأوسط بعد انتشار عسكري أميركي واسع في منطقة الكاريبي شهد اعتقال القوات الأميركية لنيكولاس مادورو في فنزويلا.

وأطلق عراقجي هذا التهديد في مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه وزير الخارجية إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات استمرت أقل من 72 ساعة"، وسعى مجددا لإلقاء اللوم على المتظاهرين المسلحين في العنف.

وأوضح أن "الاحتجاجات في البداية كانت سلمية ولكن بعد ساعات فقط من إعلان ترامب أنه يدرس التدخل في حالة اندلاع أعمال عنف جماعية، فوجئت قوات الأمن بهجمات مسلحة منسقة وواسعة النطاق وإطلاق النار تجاه الشرطة والمدنيين على حد سواء".

وتابع أنه "أُصيب ضباط بالرصاص، وأُحرق بعضهم، بل قُطّعت رؤوس آخرين، كما دُمِّرت حافلات النقل العام والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الإطفاء والبنية التحتية الصحية والمتاجر الكبرى وحتى المساجد عمدا لزيادة الخسائر البشرية وعرقلة الاستجابة للطوارئ".

واتهم عرقجي ترامب بأنه "لم يجلب لمنطقتنا حتى الآن سوى الحرب. انظروا إلى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران، واحسبوا عدد الذين فقدوا أرواحهم خلال فترة حكمه التي امتدت 12 شهرا".

مسح إيران

وكتب عراقجي، مشيرا إلى الحرب التي استمرت 12 يوما وشنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي "على عكس ضبط النفس الذي أظهرته إيران في يونيو (حزيران) 2025، فإن قواتنا المسلحة القوية ليس لديها أدنى تردد في الرد بكل ما نملك إذا تعرضنا لهجوم متجدد".

وأضاف "هذا ليس تهديدا، بل هو واقع أشعر بضرورة نقله بوضوح، لأنني كدبلوماسي ومحارب قديم، أمقت الحرب".

وتابع أن "أي مواجهة شاملة ستكون شرسة بالتأكيد وستستمر لفترة أطول بكثير من الجداول الزمنية الخيالية التي تحاول إسرائيل ووكلاؤها ترويجها للبيت الأبيض. ومن المؤكد أنها ستجتاح المنطقة على نطاق أوسع وسيكون لها تأثير على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف أنه أعطى تعليمات وصفها بأنها صارمة جدا "بمسح إيران من وجه الأرض" إذا حاولت تنفيذ تهديداتها باغتياله.

وأضاف أن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت طهران تهديداتها.

وشهدت إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بإضراب لتجار بازار طهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات رفعت شعارات سياسية.

وبحسب تقديرات حقوقية، فقد قُتل أكثر من 3 آلاف شخص خلال 21 يوما من الاحتجاجات، واُعتقل أكثر من 24 ألفا.