إسرائيل تغتال 3 صحفيين بلجنة الإغاثة المصرية في غزة

استشهد 3 صحفيين اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي على منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة، فيما قال المدير العام لوزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الصحفيين الثلاثة يعملون لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية اليوم على مناطق عدة وسط وجنوبي قطاع غزة إلى 11.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجرا غارات جوية تزامنت مع عمليات نسف نفذها داخل مناطق سيطرته بقطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.