عاجلعاجل,
عاجل | مصادر في مستشفيات غزة: 10 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم
Published On 21/1/2026|
آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)
عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: وصول 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: مستشفى شهداء الأقصى استقبل 5 شهداء إثر استهداف الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
عاجل | مصادر في مستشفيات غزة: 10 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة