عاجل | مصدر في الإسعاف والطوارئ: وصول 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة

عاجل | مصادر في مستشفيات غزة: 10 شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة وسط وجنوبي القطاع منذ صباح اليوم

