ترامب: أعطيت تعليماتي بمسح إيران بأكملها إذا حاولت تنفيذ تهديداتها باغتيالي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن الإخبارية الأميركية أنه أعطى تعليمات وصفها بأنها صارمة جدا "بمسح إيران من وجه الأرض" إذا حاولت تنفيذ تهديداتها باغتياله.

وفي مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليش تونايت" على نيوز نيشن، جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه رئيسا في ولايته الثانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت طهران تهديداتها.

وقال ترامب لمقدمة البرنامج كاتي بافليش "إذا حدث أي شيء، فسوف يتم تدمير إيران بالكامل وسأوجه لهم ضربة قوية للغاية وأصدرت تعليمات صارمة جدا بهذا الشأن".

وانتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن لعدم ردّه بقوة أكبر على التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته.

وأضاف ترامب أن "على الرئيس أن يدافع عن الرئيس"، مشيرا إلى أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى "شخص ما، وليس للرئيس".

في غضون ذلك أوردت وكالة أسوشيتد برس أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" عبرت اليوم مضيق ملقا الرابط بين بحر جنوب الصين والمحيط الهندي، وذلك في طريقها إلى شمال بحر العرب. ويتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط في غضون 72 ساعة.

وتشير التقارير إلى أن حاملة الطائرات الأميركية عطلت خلال دخولها خليج البنغال والمحيط الهندي نظام التعرف الآلي (AIS)، وهو إجراء أمني تشغيلي معهود.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويوم الأحد الماضي حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن أي استهداف للمرشد الإيراني علي خامنئي، سيعد إعلان حرب شاملة على إيران، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي اعتبر فيها أن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وتأتي تصريحات بزشكيان عقب مقابلة للرئيس الأميركي مع موقع بوليتيكو، قال فيها إنه حان الوقت "للبحث عن قيادة جديدة لإيران".

ودعا ترامب القيادة الإيرانية إلى التركيز على إدارة البلاد "بشكل صحيح، كما يفعل هو، لا على قتل الآلاف للسيطرة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي ردا على اتهامات وجهها خامنئي السبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع فيما وصفها بأعمال تخريب وقتل في إيران.

وشهدت إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بإضراب لتجار بازار طهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات رفعت شعارات سياسية.