عاجل | المفوض العام للأونروا: وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن

Published On 21/1/2026
آخر تحديث: 09:28 (توقيت مكة)

المفوض العام للأونروا:

  • وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
  • المجمع التابع للوكالة في القدس مرفق أممي يتمتع بالحصانة ولا يجوز انتهاكه.
  • هدم المباني في مقرنا بالقدس الشرقية يأتي ضمن نمط من التجاهل المتعمد للقانون الدولي وللأمم المتحدة.
  • الحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بأي حقوق على العقار الذي يضم مجمع الوكالة في القدس.

المصدر: الجزيرة

