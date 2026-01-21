عاجلعاجل,
عاجل | المفوض العام للأونروا: وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن
Published On 21/1/2026|
آخر تحديث: 09:28 (توقيت مكة)
المفوض العام للأونروا:
- وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
- المجمع التابع للوكالة في القدس مرفق أممي يتمتع بالحصانة ولا يجوز انتهاكه.
- هدم المباني في مقرنا بالقدس الشرقية يأتي ضمن نمط من التجاهل المتعمد للقانون الدولي وللأمم المتحدة.
- الحكومة الإسرائيلية لا تتمتع بأي حقوق على العقار الذي يضم مجمع الوكالة في القدس.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة