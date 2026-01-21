عاجلعاجل,
عاجل | القيادة الوسطى الأميركية: بدأنا مهمة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق ووضعهم في مراكز احتجاز آمن
Published On 21/1/2026|
آخر تحديث: 19:32 (توقيت مكة)
عاجل | قائد القيادة الوسطى الأميركية: ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم الدولة
عاجل | القيادة الوسطى الأمريكية: نتوقع أن يصل عدد معتقلي تنظيم الدولة الذين سينقلون من سوريا إلى العراق إلى 7000
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة