أردوغان: على قسد إلقاء السلاح وتسليم الأراضي للحكومة السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن على القوات ⁠الكردية في شمال سوريا إلقاء ​أسلحتها وحل صفوفها فورا، ‍حتى التوصل إلى حل دون مزيد من إراقة الدماء، ‍وذلك بعد ⁠أن منحتها دمشق مهلة 4 أيام لوضع خطة دمج الحسكة في الدولة المركزية.

وفي كلمة أمام نواب من حزب ​العدالة والتنمية ‌الذي ينتمي إليه في البرلمان، رحَّب أردوغان باتفاق وقف إطلاق النار الذي ‌تمّ التوصل إليه أمس الثلاثاء بين ‌دمشق وقوات سوريا ⁠الديمقراطية (قسد) وذلك بعد التقدم السريع الذي حققته القوات ‌الحكومية في الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن على قسد إلقاء السلاح وتسليم الأراضي للحكومة السورية، مشددا على أن الحل الوحيد للمشكلة في سوريا هو الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس.

وقال إن بلاده تدعم دولة سورية موحدة ومستقلة، وإن الجيش السوري يعمل على تحقيق ذلك، مضيفا "نبارك لحكومة سوريا وشعبها العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها أخيرا".

وشدَّد على أن قسد لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعته في العاشر من مارس/آذار الماضي مع الحكومة السورية، لكنه عبَّر عن ​أمله في أن يبشّر الاندماج الكامل للقوات الكردية في ‍سوريا بعهد ⁠جديد في البلد المجاور.

وقال إنه أجرى اتصالا مثمرا مع الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب بشأن ‌سوريا، تضمَّن ⁠محادثات بشأن القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك.

مهلة الأيام الأربعة

وكانت الحكومة السورية قد أمهلت قسد 4 أيام لوضع خطة دمج محافظة الحسكة في الحكومة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع بين الجانبين أمس الثلاثاء، وحظي بدعم الولايات المتحدة وترحيب أممي، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على مساحات شاسعة من شمال وشمال شرقي سوريا كانت تديرها قسد.

وأفادت الرئاسة السورية في بيان بأن القوات السورية لن تدخل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على الأطراف، في حال إتمام الاتفاق.

وأوضحت أنه سيُناقَش لاحقا الجدول الزمني وتفاصيل الدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما فيها مدينة القامشلي.

ووفق الرئاسة، يقضي الاتفاق -وهو الثالث بين الحكومة والتنظيم- بأن يقترح قائد قسد مظلوم عبدي مرشحا لمنصب مساعد وزير الدفاع، ومرشحا لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ولفت البيان إلى أنه لن توجد أي قوات مسلحة في القرى الكردية باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفقا للاتفاق الذي تضمَّن العمل على دمج قوات قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، واستمرار النقاشات بشأن آلية الدمج.