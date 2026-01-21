عطل كهربائي في طائرة ترامب يجبرها على العودة

قال البيت الأبيض إن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم "إير فورس وان"، عادت إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند بعد إقلاعها بقليل مساء الثلاثاء، إثر رصد مشكلة كهربائية طفيفة على متنها.

وأفاد البيت الأبيض أن الطائرة الرئاسية أصيبت بعطل كهربائي أثناء توجه الرئيس إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت أن قرار العودة جاء بدافع الحرص الشديد بعد أن اكتشف طاقم الطائرة الخلل الفني عقب الإقلاع.

وأشارت المتحدثة أن الحالة لا تشكل خطرا.

وأضافت ليفيت أن الرئيس ترامب سيواصل رحلته إلى مدينة دافوس السويسرية على متن طائرة أخرى للمشاركة في أعمال المنتدى.

وتعد طائرة "إير فورس وان" أحد رموز الرئاسة الأميركية، وهي عبارة عن طائرتين عملاقتين تم تجهيزهما بشكل دائم لنقل الرئيس بأمان داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتضمان جناحا طبيا مجهزا بأحدث الأجهزة، إضافة إلى خدمات فندقية من الدرجة الأولى.

ويضم جناح الرئيس على متن الطائرة غرفة نوم وحماما وغرفة للتمارين الرياضية ومكتبا فسيحا، فيما يمكن للطائرة نقل نحو 76 راكبا، ويعمل على خدمتها طاقم مكوَّن من 26 شخصا يتولون تأمين جميع احتياجات الرئيس خلال الرحلات الجوية.