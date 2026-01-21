"طلاق دافوس".. قادة أوروبا حازمون بشأن غرينلاند وترامب يسخر منهم

أعلن عدد من حلفاء الولايات المتحدة أمس الثلاثاء نهاية النظام العالمي الذي تقوده واشنطن، ورغم ذلك أبدوا رغبة في الحوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جزيرة غرينلاند ومستقبل أوكرانيا، في حين عمد ترامب إلى السخرية منهم ووصفهم بالضعف.

وتعليقا على التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة، قال موقع أكسيوس إن قادة العالم لم يعودوا قادرين على مسايرة الرئيس ترامب وإن سعي واشنطن للسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك يثير مخاوف واسعة بأن النظام الدولي القديم على وشك الانهيار.

وبشأن تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية بسبب رفضها لخططه في غرينلاند، قال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر "هناك فريق كبير بين أن تكون تابعا سعيدا وأن تكون عبدا بائسا"، وأضاف: "إذا تراجعت الآن، فستفقد كرامتك".

ومن جهتها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى استقلال "دائم" عن الولايات المتحدة، وحذرت من أن انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها بعد انتهاء ولاية ترامب لن يؤدي إلا إلى تعميق ضعف أوروبا.

وتعكس تلك التصريحات لسان الحال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث سيصل ترامب اليوم الأربعاء لحضور المنتدى وسط حالة من التوتر الدبلوماسي والقلق في الأسواق المالية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي سابق مقرب من العديد من القادة الأوروبيين قوله إن تحركات ترامب بشأن غرينلاند "تجاوزت خطًا أحمر بالنسبة للأوروبيين للمرة الأولى"، وإنهم يعتقدون أن هذه قد تكون فرصتهم الأخيرة للرد.

ويدرس الاتحاد الأوروبي تفعيل حزمة رسوم جمركية انتقامية بقيمة 109 مليارات دولار، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد "لا ينبغي أن يتردد" في استخدام "أداة مكافحة الإكراه"، وهي آلية تجارية قوية صُممت في الأصل لمواجهة الضغط الاقتصادي الصيني.

وقد غادر ماكرون منتدى دافوس، في حين قررت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن عدم الحضور، ومن غير الواضح ما إذا كان قادة ألمانيا أو بريطانيا سيشاركون في اجتماع بين الرئيس ترامب والأمين العام للناتو مارك روته.

ووصف موقع أكسيوس التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة وتباعد وجهات نظرهما بمثابة "طلاق كبير" في منتدى دافوس الذي يُعتبر منصة لبحث أبرز القضايا الساخنة في العالم.

ترامب يسخر من الأوروبيين

وقبل التوجه إلى دافوس، سخر الرئيس ترامب من القادة الأوروبيين ووصفهم بالضعف، في حين أبدى عدد من مساعديه مشاعر الازدراء نفسها إزاء المسؤولين الأوروبيين.

وحسب نيويورك تايمز، فإنه لم يعد سرا أن الرئيس ترامب ومساعديه ينظرون إلى أوروبا على أنها مجموعة دول ضعيفة وغير فعالة يهيمن عليها قادة ليبراليون وتغرق في البيروقراطية.

وورد في "إستراتيجية الأمن القومي" التي كشفتها إدارة الرئيس ترامب الشهر الماضي أن أوروبا فقدت "ثقتها الحضارية بنفسها" وسط "تركيز فاشل على المأزق التنظيمي".

وفي وقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء، وبينما كان قادة أوروبا يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء أحدث تهديداته بشأن غرينلاند، نشر الرئيس ترامب صورة ساخرة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يظهر فيها واقفا في الجزيرة ورافعا العلم الأميركي.

وترى نيويورك تايمز أنه مع تزايد الاقتناع بأن الولايات المتحدة أصبحت حليفا متقلبا ويصعب التنبؤ بتصرفاتها، فإن القادة الأوروبيين باتوا يميلون لموقف موحد بشأن النأي بالاتحاد الأوروبي عن علاقاته الوثيقة مع أميركا.