صحف عالمية: الاتفاق مع "قسد" انتصار كبير للشرع

قالت صحيفة نيوزويك تايمز إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُعد انتصارا إقليميا كبيرا للرئيس أحمد الشرع، مضيفة أن الرسالة السياسية اليوم هي أن الأمر بات، من حيث المبدأ، مسألة وقت بالنسبة للأطراف الأخرى.

وأضافت الصحيفة -في تحليل لها- أن الاتفاق يمثل انتصارا سياسيا وعسكريا مهما لدمشق، لكنه في الوقت نفسه يقوم على أرضية هشة، في ظل تحديات تتعلق بقدرة الدولة على بسط سيطرتها الكاملة على المناطق الخاضعة للإدارة الكردية.

ورأت خبيرة الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية دارين خليفة أن هذا المسار يشكل اختبارا جديدا لالتزام الرئيس السوري بتشكيل إدارة شاملة تضمن تمكين الأقليات، وتوازن بين الحسم الأمني والاحتواء السياسي.

التدخلات العسكرية

في موضوع آخر، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب ينظر في اتخاذ خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط عبر إرسال مقاتلات نفاثة وحاملة طائرات.

وأضافت الصحيفة أن السيناريوهات المطروحة تتراوح بين ضربات محدودة تستهدف منشآت للحرس الثوري، وخيارات أشد تهدف إلى إضعاف النظام في طهران.

في الإطار نفسه، نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للسفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد، دعا فيه إدارة الرئيس ترامب إلى عدم تكرار إخفاقات التدخلات العسكرية السابقة في الشرق الأوسط.

وحذر فورد من "الأمل الزائف" القائم على الاعتقاد بأن التدخل العسكري يقود تلقائيا إلى أنظمة ديمقراطية مستقرة، مشيرا إلى أن التجربة الأميركية في المنطقة تقدم دروسا واضحة ينبغي استيعابها.

الملف الفلسطيني

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أفادت جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن "مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي في غزة يشكل خطرا بالغا على أمن إسرائيل، وفق تعبيرها.

إعلان

واعتبرت الصحيفة أن اسرائيل تواجه خطر التهميش في ظل هذا الإطار الجديد، الذي يضم أطرافا تحمل مواقف معادية لها.

وقالت إن تشكيل المجلس يعكس فشلا دبلوماسيا إسرائيليا، مؤكدة أن إسرائيل لا يمكنها الادعاء بالنجاح السياسي إذا صدرت قرارات لا تروق لها.

وفي زاوية أخرى من المشهد الفلسطيني، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس المحتلة يمثل خطوة دراماتيكية تعكس مرحلة جديدة من التضييق على عمل هذه المؤسسة الدولية، التي تلعب دورا محوريا في حماية اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في سوريا والأردن ولبنان.

وأضافت الصحيفة أن الأونروا ليست الجهة الدولية الوحيدة التي تواجه ضغوطا متزايدة، مشيرة إلى توجهات إسرائيلية لتعديل إجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في غزة، بما في ذلك مطالبتها بالكشف المسبق عن معلومات تتعلق بموظفيها الفلسطينيين.

حرب أوكرانيا

وفي الملف الأوكراني، حذرت صحيفة التايمز البريطانية من اقتراب كييف من كارثة إنسانية، نقلا عن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، بعد ضربات روسية عنيفة تسببت في انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن نحو نصف المدينة، وسط موجة برد قاسية.

وقال كليتشكو إن نحو 600 ألف شخص غادروا كييف خلال الشهر الجاري، بينما تعاني آلاف المباني السكنية من توقف خدمات التدفئة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة لمنع تجمد شبكات المياه وانفجار الأنابيب.

المعسكر الغربي

وفي أوروبا، رأت مجلة الإيكونوميست أن ما وصفته بـ"تنمّر" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ يثير امتعاض حلفائه في اليمين الشعبوي الأوروبي.

ونقلت المجلة عن زعيم التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا قوله إن تهديد دولة ذات سيادة أمر مرفوض، في إشارة إلى الدانمارك، إلى جانب رفضه الرسوم الجديدة التي يهدد بها ترامب الأوروبيين.

وأضافت المجلة أن صورة ترامب لدى اليمين الأوروبي بدأت تتراجع، مع تصاعد الانتقادات من شخصيات بارزة، بينها قيادات في حزب "البديل من أجل ألمانيا".

أمن أوروبا

وفي الشأن البريطاني، دعت صحيفة الغارديان النائبة عن حزب العمال ستيلا كريسي إلى الإسراع في تعزيز العلاقات الأمنية بين بريطانيا وأوروبا، معتبرة أن هذه الروابط تشكل عنصرا أساسيا في حماية الأمن القومي البريطاني.

وشددت كريسي على ضرورة أن يقود حزب العمال الحاكم جهود بناء تحالفات وأدوار أمنية جديدة داخل أوروبا، محذرة من الانصياع للضغوط التجارية الأميركية لما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على علاقة لندن بالقارة الأوروبية.