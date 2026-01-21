رئيس البرلمان التركي: نتنياهو مجرم حرب وأنقرة لا تقيم وزنا لتصريحاته

وصف رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب ارتكب مجازر في قطاع غزة.

وفي لقاء خاص مع الجزيرة مباشر، شن كورتولموش هجوما لاذعا على نتنياهو، مؤكدا أن ما يقوله ليس له قيمة بالنسبة لتركيا، في إشارة لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي استبعاد تركيا من مجلس السلام، الذي دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشكيله من أجل تحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

وأضاف كورتولموش أن نتنياهو "مجرم حرب ارتكب المجازر والتطهير، ويُحاكَم في المحاكم الدولية، وهناك طبعا قرارات توقيف في لاهاي ضده، وتركيا لا تنظر إلى كلامه ولا إلى خطابه ولا تأخذه بعين الجدية".

وشدد على أن وجود تركيا ضروري لاستمرار عملية السلام، مؤكدا استعدادها لتقديم الدعم اللازم لاستقرار القطاع.

وفيما يتعلّق بسوريا، قال المسؤول التركي إن هدف أنقرة الأساسي هناك هو تحقيق الاستقرار، داعيا كل الفصائل المسلّحة إلى الاندماج مع الحكومة السورية تحت سقف الدولة.

وأعرب عن أمله في أن يجري التفاهم والتوافق بين الحكومة في دمشق وبين تنظيم سوريا الديمقراطي "قسد" بشكل سلمي، حتى يعم السلام أرجاء سوريا.

ودعا تنظيم "قسد" وغيره من المنظمات المنضوية تحت مظلة حزب العمال الكردستاني إلى المشاركة في الحياة السياسية بسوريا، وأن تدخل البرلمان وأن تكون جزءا من الديمقراطية في البلاد، وأن "تكون جزءا من الجيش السوري أيضا، وألا تكون جزءا من الإرهاب".

وقال إن تفسير موقف تركيا فيما يتعلق بتنظيم "قسد" على أنه ناتج لوجود "مشكلة مع الأكراد" هو "خطأ كبير جدا"، مؤكدا أن أنقرة تريد أن يعيش الأكراد في سوريا بسلام، وأن تكون حقوقهم محفوظة كما في تركيا.