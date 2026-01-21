ديمدكس 2026 يوفر حلولا لتعزيز السيادة الدفاعية في ظل التحديات الجيوسياسية

الدوحة- تتواصل لليوم الثالث على التوالي فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي يُقام تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع.. استثمار الفرص لبناء غد آمن".

وتعد هذه النسخة الكبرى في تاريخ المعرض منذ انطلاقته عام 2008، حيث تشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والإقليمية، مؤكدة مكانة "ديمدكس" بوصفه ملتقى إستراتيجيا حيويا لصناع القرار والخبراء في قطاع الدفاع والأمن البحري.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أجمع خبراء ومسؤولون في المؤسسات المشاركة على أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لعرض أحدث الابتكارات الدفاعية وتبادل الخبرات في وقت تتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأكد رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة "برزان القابضة" أحمد علي الكواري أن "ديمدكس" يعد "المحطة الرئيسية التي تعرض فيها الشركة كافة منتجاتها وقدراتها الصناعية"، مشيرا إلى أن المعرض يتيح الحوار والتعاون مع مختلف الجيوش وصناعة رؤية جديدة لسد الثغرات وتلبية احتياجات السوق.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" في قطر فابريس دي بودار على أن الشركة تستعرض حلولها التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكم لتعزيز أداء الأنظمة المصممة لمهام الغد، مؤكدا أن "تاليس" تدعم السيادة الوطنية للدول من خلال الابتكار الموثوق والتميز الصناعي.

ديمدكس 2026.. بين الابتكار وعرض القدرات الدفاعية

وفي ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، تزداد أهمية المعارض الدفاعية كـ"ديمدكس" لتكون مساحة حيوية لعرض الحلول القادرة على تأمين المصالح الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية. ولذلك يمثل "ديمدكس" منصة مثالية لعرض المنتجات الدفاعية الوطنية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أشار الكواري إلى أن هذه النسخة تشهد عرض منتجات مهمة "صُنعت في دولة قطر بنسبة 100%".

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، ضرب رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة مثالا بمسيّرة برزان البحرية القادرة على أداء مهام الاستطلاع والمراقبة، بالإضافة إلى منتجات أخرى تم تطويرها بالتعاون مع شركات تكنولوجية تابعة لمجموعته، مما يضع "تقنياتنا المتقدمة في واجهة معرض ديمدكس".

وعلى الصعيد الدولي، يتيح المعرض للشركات العالمية فرصة لفهم متطلبات المنطقة وتقديم حلول متكاملة لها، حيث أكد المدير التجاري لمكتب تمثيل شركة "نورينكو" الصينية في قطر جاسم لوى أن "ديمدكس" يمثل "منصة إستراتيجية مهمة للصناعة الدفاعية الصينية".

وأوضح لوى -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الشركة تركز على تقديم منظومات متكاملة للأنظمة المسيّرة تشمل طائرات الاستطلاع قصيرة وطويلة المدى، والمركبات المسيرة البرية والبحرية، وصولا إلى "الذخائر الطائرة" و"الطائرات الانتحارية"، مؤكدا أن هذه المنتجات تتمتع "بقدرة تشغيلية عالية وتكلفة فعالة".

ديمدكس 2026 بين تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي

يُعد الابتكار التكنولوجي ودمج تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية المحرك الأساسي لتطور المنظومات الدفاعية الحديثة، وهو ما يتجلى في المعروضات النوعية التي يقدمها المشاركون في مؤتمر ومعرض ديمدكس 2026.

وهذا ما استعرضه فابريس دي بودار في مقابلته مع الجزيرة نت، إذ تطرق إلى أحدث ابتكارات شركته في مجالات الدفاع البحري، التي تشمل حلول الطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصال، وأنظمة المهام.

وأكد أن "تاليس" تعتمد على "تقنيات عميقة مثل الكم والذكاء الاصطناعي" لتعزيز أداء الأنظمة، وتوفير "منظومات تعاونية" (نظام مرتبط بأنظمة أخرى) للكشف عن أي تهديد جوي وتصنيفه وتتبعه، مما يمكّن المشغلين من التحرك "بسرعة ودقة".

كما سلطت اختصاصية تطوير الأعمال في شركة "بيوند" التركية للتكنولوجيا إيجي سارال الضوء على التخصص الدقيق في الأنظمة المسيرة، مشيرة إلى أن شركتها التي تُعد من أكبر الموردين للحكومة التركية، تتميز بقدرتها على "تشغيل الطائرات في مناطق التشويش" بفضل أنظمة البرمجيات المتطورة، مما يمثل ميزة تنافسية حاسمة في بيئات القتال الحديثة.

ديمدكس 2026 والأزمات الجيوسياسية بالمنطقة

ويمثل معرض "ديمدكس 2026" استجابة إستراتيجية للبيئة الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث يتحول مع الوقت إلى منصة حاسمة لتبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية.

وهذا ما أكده المدير التجاري لمكتب تمثيل شركة "نورينكو" الصينية في قطر، إذ إن شركته "تتابع باهتمام التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتفهم التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة".

وشدد على التزامهم بتقديم حلول دفاعية تلبي متطلبات الأمن القومي لدول المنطقة، مع الالتزام الكامل باللوائح والقوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن التعاون العسكري يجب أن يسهم في "تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وهذا التوجه الإستراتيجي يظهر صداه في تصريحات فابريس دي بودار الذي أشار إلى أن الشركة تدعم "السيادة الوطنية للدول" من خلال توفير حلول متقدمة للأمن السيبراني، مما يعكس أهمية المعرض في توفير أدوات حماية السيادة في ظل التهديدات المتعددة.

وفي تصريحاتها للجزيرة نت، ذكرت إيجي سارال أن المعرض يقدم حلولا مصممة خصوصا لمواجهة تحديات الحروب الحديثة التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية.

أما الكواري فرأى أن المعرض يسهم في "صنع رؤية جديدة لسد الثغرات وتلبية متطلبات السوق حاليا ومستقبلا"، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية في وجه أي تقلبات إقليمية أو عالمية.

ديمدكس.. 9 نسخ من الريادة في الدفاع البحري

وبعد 9 نسخ منه، يرسخ معرض "ديمدكس" مكانته كمنصة عالمية رائدة بدأت منذ عام 2008، حيث استطاع عبر مسيرته أن يجمع بين كبار العارضين وصناع القرار لتعزيز الشراكات الدولية.

وتكمن أهمية المعرض في قدرته المستمرة على توفير حلول دفاعية متكاملة، بدءا من الأنظمة المسيرة وصولا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعله المحطة الرئيسية لعرض القدرات الصناعية وسد الثغرات الأمنية، ويجعل منه منصة تتجاوز المعرض التجاري إلى أداة إستراتيجية لدعم السيادة الوطنية وتعزيز الأمن البحري المستدام من خلال الابتكار والتعاون التقني.