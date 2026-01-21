حماس تدين اغتيال صحفيين بالإغاثة المصرية وتطالب الوسطاء بالتدخل الفوري

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والدول الضامنة وفي مقدمتها الإدارة الأميركية لوقف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن استنكارها الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تابعة للجنة الإغاثة المصرية وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 صحفيين يعملون باللجنة.

وقالت حماس في بيان إن هذا الاستهداف "يمثّل جريمة حرب موصوفة، وتصعيدا خطيرا للانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، كما يُعَد امتدادا للاستهداف الممنهج للصحفيين ولعمليات الإغاثة الإنسانية في القطاع".

وأضافت الحركة أن "العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم حرب موصوفة من خلال استهدافه المتواصل للمدنيين الأبرياء في المنازل والأحياء السكنية وخيام الإيواء والنزوح وفي مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينهم 11 شهيدا خلال اليوم الأربعاء فقط".

واستشهد 3 صحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في نتساريم جنوبي مدينة غزة، وذلك أثناء توثيقهم أوضاع مخيمات تشرف عليها اللجنة المصرية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "الصحفيين كانوا يؤدون مهمة تصوير ميدانية في نتساريم، وذلك أثناء توثيقهم أوضاع مخيمات تشرف عليها اللجنة المصرية".

وأضاف أن الصحفيين كانوا يرتدون ملابس مميزة للصحافة أثناء وجودهم في موقع الاستهداف.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو نفذ غارة استهدفت سيارة في وسط قطاع غزة، بزعم أن من كانوا بداخلها استخدموا طائرة مسيَّرة لجمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.