حظر تجوال وتعطيل دراسة وتحذيرات إثر تقلبات الطقس في 11 دولة عربية

دفعت تقلبات الطقس الحادة، أمس الثلاثاء، إلى حظر التجوال في ليبيا، وإعلان تعطيل الدراسة الأربعاء في مدينة أربيل العراقية، كما صدرت تحذيرات عديدة في بلدان عربية أخرى تدعو لأخذ الحيطة والحذر جراء رياح قوية وتساقط ثلوج وهبوب غبار وتشكل ضباب.

جاء ذلك بحسب بيانات رسمية في كل من ليبيا، والعراق، ولبنان، وسوريا، والجزائر والمغرب، والأردن ومصر وقطر والسعودية والبحرين.

ليبيا

فرضت لجنة الطوارئ المشكلة من الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بشرق ليبيا، الثلاثاء، حظر تجول شاملًا، وأوقفت عددًا من رحلات الطيران في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها في شرق وجنوب البلاد، على خلفية العاصفة الرملية التي تضرب ليبيا منذ ليلة الثلاثاء، متسببة في خسائر مادية كبيرة.

ويبدأ سريان القرار من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ويستمر إلى حين تحسن الظروف الجوية، مع استثناء المرافق الطبية والجهات الأمنية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطارئة.

وأعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي المغذي للسدود، نتيجة العاصفة والرياح الشديدة التي تشهدها مناطق شرق البلاد.

وتداول نشطاء وصفحات إخبارية ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق شدة العاصفة، التي اقتلعت عددًا من الأشجار الكبيرة، فسقط بعضها على سيارات لمواطنين.

كما جرى تداول صور تُظهر دمار أسوار منازل وسقوط أبراج كهرباء جراء شدة الرياح.

العراق

وفي العراق أعلنت محافظة أربيل بشمال البلاد، الثلاثاء، أنه نظرًا إلى برودة الطقس والجفاف، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وما يترتب على ذلك من عوائق مرورية وتجمد الطرق الرئيسية والفرعية، وحرصًا على سلامة الطلاب، تقرر إغلاق المدارس الحكومية والخاصة غدا الأربعاء.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، في بيان، تساقطا للأمطار وتباينا في درجات الحرارة، الأيام المقبلة، على أن يكون طقس الجمعة المقبل غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا في أماكن متعددة من البلاد، وتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية.

سوريا

وفي سوريا أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية مساء الثلاثاء، تحذيرا جويا، يتضمن تنبيها من أن الأجواء ستكون صقيعية مع ساعات الليل وفجر يومي الأربعاء والخميس، على أن تتأثر البلاد بدءًا من صباح الخميس وحتى مساء الجمعة بمنخفض جوي يترافق مع كتلة هوائية قطبية باردة ورطبة.

وحذرت المديرية من هطل ثلوج تراكمية على عدد من مناطق البلاد منها مناطق جنوب حلب وإدلب والرقة وجنوب حماة وغرب حمص، داعية إلى توفير وسائل التدفئة المناسبة لتفادي مضاعفات الطقس البارد وتساقط الثلوج.

كما حذرت أيضا من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءًا من ارتفاع 1200 متر.

لبنان

وفي لبنان توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الثلاثاء أن تشهد البلاد طقسا مستقرا وباردا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفاعلية مصدره سواحل ليبيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع رياح ناشطة، يخف تأثيرها بدءًا من ظهر يوم الجمعة، ثم تعود التقلبات والأمطار المتفرقة مجددا يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

الجزائر

وأصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائري، تنبيها جويا في منشور مساء الثلاثاء على منصة إكس، حذر خلاله من تساقط ثلوج على عدة مناطق بالبلاد الثلاثاء واليوم الأربعاء.

المغرب

كما أصدرت الأرصاد الجوية المغربية، بيانا مساء الثلاثاء، يتضمن الحالة الجوية المرتقبة هذا الأسبوع، لافتة إلى توقع سقوط أمطار على عموم المناطق الشمالية والوسطى وثلوج فوق مرتفعات بالبلاد.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الطقس المتقلب والممطر والمثلج حتى نهاية الأسبوع، مع تسجيل ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة النهارية ابتداءً من الأحد المقبل، وفق البيان ذاته.

وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء غير المستقرة بعدد من مناطق المملكة، وذلك من يوم الثلاثاء إلى نهاية الأسبوع، نتيجة توالي اضطرابات جوية مصحوبة بكتل هوائية باردة، ويصاحب ذلك طقس بارد وتساقط ثلوج وأمطار ورياح قوية، مع تطاير الغبار محليًّا بالأقاليم الصحراوية.

ويضاف إلى تلك الظواهر تشكل ضباب صباحا في مناطق البلاد غدا الأربعاء، بحسب المصدر ذاته، ناصحا بتوخي الحيطة والحذر، خاصة بمناطق تساقط الثلوج، والزخات والرياح القوية، وتدني مدى الرؤية.

الأردن

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، في بيان مساء الثلاثاء، باستمرار الطقس البارد، الأربعاء، في أغلب المناطق، محذرة من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في العديد من المناطق بما فيها الأغوار الشمالية، وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

مصر

وفي مصر نبهت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، مساء الثلاثاء إلى أجواء شديدة البرودة تشهدها البلاد في كافة الأنحاء، لافتة إلى أن طقس الأربعاء سيكون باردا صباحا وليلا مع شبورة مائية على عدة مناطق بالبلاد.

قطر

كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر الليلة، على أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح الأربعاء، باردا نسبيا، تصاحبه بعض السحب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

السعودية

وفي السعودية نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في سلسلة منشورات مساء الثلاثاء عبر منصة إكس الأميركية، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالبلاد منها المدينة المنورة تنتهي صباح الأربعاء.

البحرين

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، تنبيها جويا، في منشور مساء الثلاثاء، عبر منصة إكس، يحذر من هبوب رياح عالية السرعة على مناطق بالبلاد، على أن تنتهي تأثيراتها الأربعاء.