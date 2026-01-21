حسابات ناطقة بالإيرانية تروج فيديوهات عن مناورة أمريكية في الخليج.. ما حقيقتها؟

تداولت حسابات ناطقة باللغة الإيرانية على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالت إنها توثق مناورة عسكرية أمريكية حديثة في مياه "الخليج الفارسي"، وتُظهر – وفق الادعاء – عروضا جوية وتحركات عسكرية نُسبت إلى القوات الأمريكية، مع الإيحاء بأن المناورة بدأت في الأسبوع الثالث من يناير 2026.

وادعى أصحاب هذه الحسابات أن الفيديوهات المتداولة "توثق مناورة حديثة لسلاح الجو الأمريكي بمشاركة قاذفات من طراز B-52 ومقاتلات F-16".

تفنيد الادعاء:

أظهرت عملية التحقق من هذه المقاطع وسياقها الزمني والمكاني أن الادعاء غير دقيق. وكشفت نتائج البحث العكسي أن الفيديوهات المتداولة تعود في الواقع إلى عرض جوي أقيم ضمن فعاليات اليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر 2025. وتتبعت "الجزيرة تحقق" نشاط الحسابات التي روّجت لهذه الفيديوهات، وتبين أن عددا منها يُدار من خارج إيران، إذ أظهرت مؤشرات رقمية وأنماط نشر متكررة أن هذه الحسابات تعمل من ألمانيا والعراق وغيرها.

كما بيّنت عملية التحقق أن الصورة المتداولة تعود إلى نوفمبر 2025 ولا ترتبط بأي أحداث جارية إذ كانت جزءا من تمرين عسكري أميركي قطري مشترك أعلن عنه في حينه باسم "الصقر الجارح 6".

ويُعد هذا التمرين نشاطا دوريا متعدد الجنسيات يُقام كل عامين في قطر، ويهدف إلى تعزيز التنسيق والكفاءة العملياتية بين القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة.