حاملة طائرات أميركية تعبر مضيق ملقا متجهة إلى بحر العرب

أوردت وكالة أسوشيتد برس أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" عبرت اليوم مضيق ملقا الرابط بين بحر جنوب الصين والمحيط الهندي، وذلك في طريقها إلى شمال بحر العرب ويتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى الشرق الأوسط في غضون 72 ساعة.

وتشير التقارير إلى أن حاملة الطائرات الأميركية عطلت خلال دخولها خليج البنغال والمحيط الهندي نظام التعرف الآلي (AIS)، وهو إجراء أمني تشغيلي معهود.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت السبت الماضي نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والعديد من السفن المرافقة لها تتحرك من بحر جنوب الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، ومن المتوقع وصولها في غضون أسبوع تقريبا.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل أيام رفضا لتردي الظروف المعيشية للإيرانيين.