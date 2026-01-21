أخبار|أوغندا

تهديدات نجل رئيس أوغندا ضد مرشح المعارضة تثير جدلا

FILE - Then Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba, right, son of Uganda's President Yoweri Museveni, speaks to Attorney General Kiryowa Kiwanuka, left, at a "thanksgiving" ceremony in Entebbe, Uganda on May 7, 2022. On Twitter, the Ugandan president's son Muhoozi Kainerugaba has mused about invading neighboring Kenya but while many of his tweets are dismissed as laughable, the ones about succeeding his father are a source of concern. (AP Photo/Hajarah Nalwadda, File)
نجل الرئيس والقائد العام لقوات الدفاع موهوزي كاينيروغابا (أسوشيتد برس)
أثار الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، جدلا واسعا بعد تهديده العلني بقتل زعيم المعارضة بوبي واين الذي يختبئ منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.

وجاءت تهديدات كاينيروغابا بعد أيام من إعلان فوز موسيفيني، البالغ من العمر (81 عاما)، بولاية سابعة في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها "مزوّرة".

وأكد واين، المغني السابق الذي تحول إلى سياسي معارض، في مقابلة مع الجزيرة الإنجليزية أنه يمتلك "أدلة" على التلاعب بالنتائج، من بينها مقاطع فيديو تُظهر مسؤولين في لجنة الانتخابات وهم يملؤون أوراق اقتراع لصالح موسيفيني. ورفضت لجنة الانتخابات التعليق على هذه الاتهامات.

وكتب الجنرال على منصة "إكس": "لقد قتلنا 22 إرهابيا من حزب المنصة الوطنية الموحدة منذ الأسبوع الماضي، وأصلّي أن يكون الرقم 23 هو كابوبي"، في إشارة إلى واين. وأضاف أنه يمنحه مهلة 48 ساعة لتسليم نفسه للشرطة، مهددا باعتباره "خارجا عن القانون" إذا لم يفعل. وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها كاينيروغابا تهديدات ضد واين، ففي العام الماضي نشر تصريحات يتوعد فيها بقطع رأسه.

بيد أن موهوزي قام بعد ذلك بساعات بحذف هذه التهديدات. فقد اختفت المنشورات من حسابه على منصة إكس، كما لم تصدر السلطات الأوغندية أي رد رسمي.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجنرال موهوزي بحذف تغريدات مثيرة للجدل.

WAKISO, UGANDA - SEPTEMBER 24: Bobi Wine addressing the press after being nominated for presidential elections 2026 at the Electoral Commission offices in Lweza on September 24, 2025 in Wakiso District, Uganda. Uganda's next general election is scheduled to be held on January 12, 2026. Nominations are taking place to determine challengers to President Yoweri Museveni, who at age 80 is seeking to remain in office as the presidential nominee for the National Resistance Movement (NRM), the governing party he has led since ousting the former military regime during an armed uprising in 1986. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
زعيم المعارضة بوبي واين اختفى عن الأنظار منذ السبت الماضي واتهم قوات الأمن باقتحام منزله وتهديد أسرته (غيتي إيميجز)

رد المعارضة

وكان واين، الذي اختفى عن الأنظار منذ السبت الماضي، اتهم قوات الأمن بمحاولة اقتحام منزله وتهديد أسرته، مؤكدا أن ابتعاده عن منزله يهدف إلى ضمان قدرته على التواصل مع العالم الخارجي.

وفي منشوراته، وصف تهديدات كاينيروغابا بأنها محاولة لترهيبه وإسكات الأصوات المطالبة بالتغيير. وقال: "في كل دكتاتورية، أن تنافس الحاكم يعني أن توصم بالإرهاب والخيانة. هذا ما يحدث هنا في أوغندا." وأضاف أن عشرات الشباب يقبعون في السجون بسبب انتمائهم لحزبه، بينما يتعرض هو وقيادات أخرى لحملة تضييق مستمرة.

من جانبه، نفى الجيش الأوغندي الاتهامات المتعلقة بمداهمة منزل واين أو محاولة القبض عليه، في حين لا يزال مكان إقامته مجهولا حتى الآن.

المصدر: الجزيرة + وكالات

