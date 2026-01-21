ترامب يلتقي السيسي ويجدد عزمه التوسط لحل أزمة سد النهضة

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى دافوس بسويسرا، حيث أدلى الزعيمان بتصريحات حول غزة وسد النهضة الإثيوبي.

وقال ترامب إنه ​يرغب في عقد لقاء بين زعيمي مصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ⁠لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي.

وكان ترامب عرض في وقت سابق التوسط في الخلاف حول سد النهضة، في وقت وصل فيه التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، لا سيما بعد أن انتهت أديس أبابا من بناء السد وملئه وافتتاحه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وتعتبر كل من ​مصر ‌والسودان السد تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد ضروري لتطوير اقتصادها وتقول إنه لا يشكل خطرا على أي طرف.

وقال ترامب "لدينا علاقات رائعة مع مصر. سد إثيوبيا من أكبر سدود العالم ومولته الولايات المتحدة وهو يسد مجرى نهر النيل".

وأضاف "سأحاول جمع السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا للنظر في أزمة السد".

في شأن آخر، قال ترامب إن هناك الكثير من الدول الراغبة في الانضمام لمجلس سلام غزة.

وتعهد بأنه "إذا لم يتم التخلص من سلاح حماس فسيتم القضاء عليها".

من جانبه قال الرئيس المصري إنه سعيد بالانضمام إلى مجلس سلام غزة الذي أعلن عنه ترامب في وقت سابق.

واعتبر السيسي أنه من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وخاطب ترامب قائلا "ستجدون منا التعاون الكامل لإنجاح خطتكم للسلام في غزة".