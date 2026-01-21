بحث الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ​و⁠التركي رجب طيب أردوغان قضايا عدة خلال اتصال هاتفي بينهما وصفه ترامب بأنه كان "جيدا للغاية".

وقال ترامب، خلال ‌مغادرته البيت ‌الأبيض ⁠مساء الثلاثاء متجها إلى المنتدى الاقتصادي ‌العالمي في سويسرا​، ​إنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية" مع أردوغان، دون أن يدلي ​بمزيد ‌من التفاصيل.

وبحث الرئيسان في محادثتهما الهاتفية -وفقا للرئاسة التركية- أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية.

القضية السورية

كما بحث ترامب وأردوغان أيضا قضايا مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، ومسألة عناصر التنظيم المحتجزين في السجون بسوريا.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لنظيره الأميركي أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في سوريا، مشددا على أن وحدة هذا البلد وسلامة أراضيه تعد بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا.

وأشار إلى أن "سوريا المزدهرة والخالية من الإرهاب والتي تنعم بالسلام، ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة".

وحول غزة، أوضح أردوغان أن الجهود الرامية إلى إحلال السلام مستمرة، وأن تركيا ستواصل التحرك بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

كما أعرب أردوغان عن شكره لترامب لدعوته للمشاركة في مجلس السلام المعني بقطاع غزة.