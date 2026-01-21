توغو تسلّم إلى بوركينا فاسو رئيسها السابق بول داميبا

أكدت السلطات في توغو أنها سلّمت إلى بوركينا فاسو رئيسها الانتقالي السابق بول هنري سانداوغو داميبا، بعد اعتقاله في العاصمة لومي، استجابة لطلب رسمي من واغادوغو.

وكان داميبا، وهو ضابط برتبة مقدَّم، قد وصل إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2022 إثر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب حينئذ روش كابوري. لكنه لم يمكث طويلا في الحكم، إذ أطاح به بعد تسعة أشهر قائد آخر من الجيش، هو النقيب إبراهيم تراوري، الذي لا يزال يقود البلاد حتى اليوم. ومنذ خروجه إلى المنفى في توغو، تتهمه السلطات البوركينية بالوقوف وراء محاولات انقلابية عدة، آخرها مطلع الشهر الجاري.

قرار التسليم جاء بعد تلقي "ضمانات" من بوركينا فاسو بشأن احترام سلامة داميبا الجسدية وحقه في محاكمة عادلة بواسطة وزير العدل التوغولي

وأوضح وزير العدل التوغولي باكوم أديجوروفي، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء، أن داميبا أُوقِف في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري "تنفيذا لمذكرة توقيف مرفقة بطلب تسليم" من بوركينا فاسو. وأضاف أن محكمة الاستئناف في لومي أصدرت قرارا إيجابيا بشأن الطلب، ليُسلَّم داميبا إلى سلطات بلاده في 17 يناير.

ووجهت النيابة العامة في واغادوغو إلى داميبا تهما تتعلق بجرائم تشمل "اختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، والفساد، والتحريض على ارتكاب جرائم، وغسل الأموال".

وشدَّد الوزير التوغولي على أن قرار التسليم جاء بعد تلقي "ضمانات" من بوركينا فاسو بشأن احترام سلامة داميبا الجسدية وحقه في محاكمة عادلة. كما أشار إلى أن غياب عقوبة الإعدام كان عاملا في القرار، رغم أن بوركينا فاسو أعادت أخيرا إدراجها في القانون لجرائم الخيانة العظمى.