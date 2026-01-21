انفجار في موكب قيادي أمني بعدن

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا بسيارة مفخخة، اليوم الأربعاء، استهدف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة حمدي شكري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ووقع الانفجار في منطقة جعولة شمالي المدينة، حيث كان الموكب يقل شكري رفقة عناصر أمنية أخرى.

وقد تداول ناشطون ومنصات يمنية مشاهد قالوا إنها للحادثة، وتحدثوا عن سقوط قتلى، دون تأكيد.

كما نقلت وسائل إعلام يمنية عن شهود عيان أن السيارة التي انفجرت كانت مركونة على جانب الطريق، وانفجرت لحظة مرور الموكب، في حين لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الحادث حتى لحظة كتابة الخبر.

وأمس الأول، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات من "ألوية العمالقة" خرجت من معسكر جبل حديد، أحد أكبر المعسكرات في مدينة عدن، واتجهت نحو معسكراتها السابقة خارج المدينة.

وقد تسلمت قوات من حرس المنشآت، بمعية قيادات من اللجان المجتمعية في عدن، المعسكر من قوات من "ألوية العمالقة" التي يقودها عبد الرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق الذي تم خلال الأيام الماضية بين السلطة المحلية في المحافظة والتحالف بقيادة السعودية، والذي قضى بإخلاء عدن من أي مظاهر عسكرية، وخروج كل القوات والألوية العسكرية إلى خارجها.