​القدس.. إقامة بؤر استيطانية جديدة قرب تجمّع الخان الأحمر

شرع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، في ​إقامة بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من تجمع الخان الأحمر البدوي، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، في وقت أجبرت فيه سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا على إخلاء منزله تمهيدا لهدمه.

والخان الأحمر قرية فلسطينية بدوية صغيرة تقع على الطريق السريع شرقي مدينة القدس، ومنذ سنة 2009 تحاول السلطات الإسرائيلية إخلاء سكانه وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، ولكنّ السكان عارضوا بشدة وتصدوا للجرافات الإسرائيلية.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن البؤرة الجديدة تُضاف إلى أكثر من 21 بؤرة مقامة في محيط محافظة القدس، تتركّز غالبيتها في المنطقة الممتدة من بلدة مِخماس شمالا وحتى بلدة العيزرية شرقا.

وفق المحافظة فإن انتشار البؤر الاستيطانية "يأتي ضمن مخطط يستهدف شمال وشرق المحافظة، ويهدف إلى السيطرة على المزيد من الأراضي، وفرض وقائع استعمارية جديدة".

وذكرت محافظة القدس أن نشر هذه البؤر يأتي أيضا "في سياق تضييق الخناق على التجمعات البدوية، وحرمانها من التوسّع الطبيعي ومنعها من رعي الأغنام، وسط تصاعد واضح في الانتهاكات".

من جهة ثانية، أفاد مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس بأن المواطن المقدسي جمال غيث بدأ بتفريغ منزله، تمهيدا لهدمه في حي واد ياصول ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن المنزل بمساحة 100 متر مربع، ويسكنه 7 أشخاص.

إلى ذلك أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي خلّفته الجرافات الإسرائيلية بمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، حيث ظهرت منشآت على مساحة واسعة وقد سويت بالأرض.

وأمس الثلاثاء، نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم داخل مجمع الأونروا التي تم حظرها وقطع الكهرباء والمياه عنها قبل ذلك.