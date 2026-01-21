الشرع والسوداني يبحثان أمن الحدود وفتح المعابر بين سوريا والعراق

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أمن الحدود بين البلدين، وتنسيق فتح المعابر، إضافة إلى ملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشرع مع السوداني، وفق بيانين صدرا عن الرئاسة السورية والمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.

وقالت الرئاسة السورية إن الشرع والسوداني بحثا التطورات الإقليمية ولا سيما في شمال شرق سوريا، وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة عليها، وشددا على ضرورة ضبط الحدود السورية العراقية، وتكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما اتفق الطرفان -وفق بيان الرئاسة السورية- على تفعيل المعابر الحدودية، وتم التأكيد على "تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك في مواجهة التنظيمات الإرهابية" وفي مقدمتها تنظيم الدولة.

وعلى الجانب العراقي قال بيان المكتب الإعلامي للسوداني إنه جرى بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها.

وأكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها.

كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

وجاء الاتصال بين الجانبين بالتزامن مع إعلان الحكومة السورية عن التوصل إلى تفاهم جديد مشترك مع تنظيم قسد، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، بدأ تنفيذ بنوده الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء.

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم قسد وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة بالإضافة إلى القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها كاملة.